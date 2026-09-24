مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گیلان، از اعزام ۱۳۴ دختر بدون سرپرست و مادرانشان در قالب طرح «شوق زیارت» به عتبات عالیات به کمک خیران استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سید مجتبی جلالی پور گفت: ۱۳۴ دختر بدون سرپرست و مادرانشان به عتبات عالیات مشرف شدند و اجرای این طرح برای دیگر فرزندان بدون سرپرست این دیار تا پایان سال ادامه دارد.

وی هدف از اجرای این طرح را ارتقاء روحیه نشاط معنوی، تقویت باور‌های دینی و فراهم کردن زمینه بهره مندی فرزندان بی سرپرست گیلان از فرصت زیارت حرم ائمه اطهار عنوان کرد و افزود: این کاروان زیارتی با همراهی مردم خیّر و مراکز نیکوکاری در استان راه اندازی شد و امیدواریم با بهره مندی از ظرفیت‌های مردمی و مراکز نیکوکاری، زمینه زیارت و بهره‌مندی از آثار معنوی این سفر، برای تعداد بیشتری از خانواده‌هایی که توان مالی تشرف به عتبات عالیات را ندارند، فراهم شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گیلان گفت: مردم نیکوکار استان می‌توانند از طریق شماره گیری کد دستوری #۹*۸۸۷۷* برای کمک به اعزام این افراد اقدام کنند.