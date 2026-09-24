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اعضای کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی از بیمارستانهای بابلسر و فریدونکنار بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با همراهی دکتر علی اصغر باقرزاده، نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی، دکتر سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، دکتر جعفر میعادفر رئیس اورژانس کشور و دکتر آزاده ناظری، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران، از بیمارستان حضرت زینب (س) بابلسر و بیمارستان امام خمینی (ره) فریدونکنار بازدید کردند.
در این بازدید، ظرفیتها و نیازهای بیمارستان حضرت زینب (س) با محوریت تقویت تجهیزات تخصصی زنان بررسی شد و در بیمارستان امام خمینی (ره) فریدونکنار نیز اقدامات انجام شده از سوی دانشگاه برای اجرای پروژه MRI و ضرورت حمایت و همراهی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای تکمیل این پروژه مورد بررسی قرار گرفت.
هیأت بازدید کننده در نخستین بخش این برنامه با حضور در بیمارستان حضرت زینب (س) بابلسر، از بخشهای مختلف این مرکز بازدید و ظرفیت ها، وضعیت ارائه خدمات و نیازهای تجهیزاتی آن را بررسی کرد.
با توجه به مأموریت تخصصی بیمارستان حضرت زینب (س) در حوزه زنان و زایمان و نقش آن در پاسخگویی به نیازهای تخصصی این حوزه، تقویت و به روزرسانی تجهیزات تخصصی زنان به عنوان یکی از مطالبات اصلی دانشگاه مطرح شد تا متناسب با ظرفیت تخصصی این بیمارستان، زیرساختهای تجهیزاتی آن نیز ارتقا یابد.
در جریان این بازدید، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و دکتر سید سجاد رضوی معاون درمان وزارت بهداشت با حضور بر بالین بیماران، با آنان و همراهانشان گفتوگو کردند و ضمن بررسی روند دریافت خدمات، مسائل، مشکلات و دغدغههای آنان را نیز بیواسطه شنیدند؛ رویکردی که در کنار بررسی شاخصها و زیرساختها، تجربه واقعی بیماران از دریافت خدمت را نیز در ارزیابی میدانی مورد توجه قرار داد.
MRI فریدونکنار؛ پروژهای برای پاسخ به یک نیاز منطقهای
در ادامه این برنامه، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور در بیمارستان امام خمینی (ره) فریدونکنار، ظرفیتها و نیازهای توسعهای این بیمارستان و بهطور ویژه پروژه راهاندازی MRI را مورد بررسی قرار دادند.
در حال حاضر چهار شهرستان فریدونکنار، بابلسر، محمودآباد و نور فاقد دستگاه MRI هستند و این کمبود، بخشی از بیماران نیازمند این خدمت تشخیصی را برای دریافت خدمت به سایر شهرها هدایت میکند؛ از همین رو دانشگاه علوم پزشکی مازندران، استقرار MRI در بیمارستان امام خمینی (ره) فریدونکنار را بهعنوان پاسخی به یک نیاز فراتر از محدوده یک شهرستان در دستور کار قرار داده است.
دانشگاه علوم پزشکی مازندران اقدامات اولیه و مقدمات لازم برای اجرای این پروژه را انجام داده است و در جریان بازدید اعضای کمیسیون، روند اقدامات صورتگرفته و الزامات مورد نیاز برای ادامه و تکمیل پروژه تشریح شد.
در همین راستا، حمایت و همراهی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی برای تأمین منابع مورد نیاز و به سرانجام رساندن پروژه MRI فریدونکنار مورد مطالبه قرار گرفت تا با تکمیل پروژه و تأمین و نصب دستگاه، دسترسی مردم به این خدمت مهم تشخیصی تسهیل شود.
هیأت بازدید کننده در بیمارستان امام خمینی (ره) فریدونکنار نیز علاوه بر بررسی زیرساختها و تجهیزات، در بخشهای درمانی حضور یافت و در گفتوگو با بیماران و کادر درمان، مسائل و نیازهای موجود را از نزدیک بررسی کرد.
این بازدیدها در چارچوب بررسی میدانی نیازهای حوزه سلامت استان انجام شد تا ظرفیتهای موجود، کمبودهای واقعی و پروژههای اولویت دار دانشگاه علوم پزشکی مازندران در محل ارائه خدمت مورد ارزیابی قرار گیرد و مسیر حمایتهای ملی برای تکمیل زیرساختها و ارتقای دسترسی مردم به خدمات تخصصی با پشتوانه بررسیهای میدانی دنبال شود.