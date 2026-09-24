معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی بر استفاده حداکثری از فرصت رویداد ایران‌جان برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، گردشگری و صنایع دستی استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، هادی رجایی‌نیا در جلسه هماهنگی حوزه اقتصادی برای حضور مؤثر و پرقدرت خراسان شمالی در رویداد ایران‌جان اظهار کرد: این رویداد یکی از مهم‌ترین فرصت‌ها برای معرفی ظرفیت‌های استان در قاب و صدای شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی رسانه ملی است و باید از این فرصت برای معرفی فراگیر توانمندی‌های خراسان شمالی استفاده کرد.

وی افزود: در مدت برگزاری رویداد ایران‌جان امکان معرفی مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های استان در بخش‌های مختلف فراهم است و این فرصت می‌تواند زمینه شناخت بیشتر افکار عمومی و فعالان اقتصادی از توانمندی‌های خراسان شمالی را فراهم کند.

رجایی‌نیا با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان در بخش‌های کشاورزی، صنعت، معدن، گردشگری، صنایع دستی و سرمایه‌گذاری گفت: بخشی از این ظرفیت‌ها تاکنون به صورت کامل و جامع معرفی نشده‌اند و رویداد «ایران‌جان» زمینه مناسبی برای تبیین و معرفی این توانمندی‌ها فراهم کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی ادامه داد: معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، مجوز‌های بی‌نام، زیرساخت‌ها و مشوق‌های سرمایه‌گذاری و همچنین زنجیره‌های ارزش‌آفرین استان می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذاران جدید، توسعه سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای تولید را فراهم کند.

وی همچنین بر معرفی ظرفیت‌های گردشگری و صنایع دستی استان تأکید کرد و گفت: معرفی ظرفیت‌های گردشگری، تولیدات صنایع دستی، روستا‌های هدف گردشگری و آثار تاریخی و کهن خراسان شمالی می‌تواند در افزایش ماندگاری گردشگران و تبدیل استان به مقصد گردشگری مؤثر باشد.

رجایی‌نیا در پایان از دستگاه‌های اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی خواست در معرفی ظرفیت‌های اقتصادی استان و تولید محتوای مناسب اهتمام ویژه داشته باشند و همکاری کامل و مؤثری با صداوسیمای مرکز خراسان شمالی برای برگزاری این رویداد داشته باشند.