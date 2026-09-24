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تعاون روستایی شهرستان میاندوآب بیش از ۱۵۰ تن گوجهفرنگی، بیش از ۱۱۰ تن پیاز و ۱۰ تن سیب صنعتی درجه ۳ از کشاورزان منطقه خریداری کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در حمایت از تولیدکنندگان، تنظیم بازار و توسعه خرید توافقی محصولات کشاورزی، روحاله پشتواره، رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان میاندوآب، به همراه مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان و کارشناسان خدمات فنی و بازرگانی، از مرکز خرید توافقی شرکت تعاونی روستایی شهریکندی بازدید کرد.
در جریان این بازدید، روند فعالیت مرکز خرید و فرآیند خرید توافقی محصولات کشاورزی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و بر استمرار نظارت کارشناسی بر فرآیند خرید و حمایت از تولیدکنندگان منطقه تأکید شد.
پشتواره با اشاره به ظرفیتهای شبکه تعاون روستایی در حوزه خرید و بازاریابی محصولات کشاورزی اظهار کرد: خرید توافقی میتواند ضمن کمک به تنظیم بازار و کاهش نقش واسطهها، زمینه عرضه مناسب محصولات و حمایت از حقوق اقتصادی و قانونی کشاورزان را فراهم کند.
وی افزود: تداوم و گسترش مراکز خرید توافقی از اولویتهای اداره تعاون روستایی شهرستان میاندوآب است و تلاش میشود با استفاده از ظرفیت تشکلهای تعاونی و بهرهگیری از نظرات کارشناسان، زمینه حمایت مؤثرتر از تولیدکنندگان و ایجاد امنیت اقتصادی برای جامعه روستایی فراهم شود.
بر اساس گزارش ارائهشده، تاکنون در مرکز خرید توافقی شرکت تعاونی روستایی شهریکندی، بیش از ۱۵۰ تن گوجهفرنگی، بیش از ۱۱۰ تن پیاز و ۱۰ تن سیب صنعتی درجه ۳ از کشاورزان منطقه خریداری شده و محصولات خریداریشده برای فرآوری و تبدیل به کارخانههای صنایع تبدیلی ارسال شده است.
فرآیند خرید توافقی محصولات کشاورزی در این مرکز همچنان ادامه دارد و نظارت بر روند خرید، کیفیت محصولات و ارسال آنها به مراکز صنایع تبدیلی توسط مجموعه تعاون روستایی دنبال میشود.