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رئیس اداره آموزشوپرورش عشایری لرستان گفت: در راستای توسعه عدالت آموزشی، ۵۲ طرح آموزشی در مناطق عشایری استان در حال اجراست که تعدادی از این طرح ها به زودی به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،بهروز نظری با اشاره به اجرای پروژههای آموزشی در مناطق عشایری لرستان، اظهار کرد: در راستای توسعه عدالت آموزشی ۵۲ طرح در مناطق عشایری لرستان تعریف شده که این طرح ها در حال اجرا هستند و شامل مدارس یک کلاسه و چند کلاسه بوده که دارای پیشرفت فیزیکی مختلفی بوده که تعدادی از آنها در مهرماه افتتاح خواهد شد و در اختیار دانشآموزان قرار میگیرد.
وی افزود: یکی از این طرح ها در کوهدشت شمالی است که ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در تلاش هستیم تا ظرف این هفته افتتاح شود و این طرح نقش مهمی در توسعه عدالت آموزشی دارد.
رئیس اداره آموزشوپرورش عشایری لرستان تصریح کرد: همچنین یک طرح آموزشی که شامل مدرسه یک کلاسه است در منطقه کرکی پلدختر توسط معلمان و خیران ساخته شده و بهعنوان اولین مدرسه که توسط معلمان ساخته شده، بهرهبرداری خواهد شد.
نظری با اشاره به اینکه امسال برای اولینبار کمبود معلم در مدارس عشایری نداریم، گفت: امسال ۸۳۵ معلم وظیفه تعلیموتربیت را در مدارس عشایری بر عهده دارند که ۴ هزار و ۶۴۸ دانشآموز در پایههای مختلف مشغول به تحصیل شدند که ۴۶۷ مدرسه میزبان دانشآموزان است.
وی یادآور شد: باتوجهبه توسعه عدالت آموزشی و ایجاد فضاهای آموزشی مناسب، ۵۰ کانکس در مناطق عشایری جابهجا میشود و در زمینه فضای آموزشی هم مشکلی نیست و اجرای برنامههای ایجاد فضای آموزشی سبب شده تا فضاهای استاندارد فراهم شود.
رئیس اداره آموزشوپرورش عشایری لرستان خاطرنشان کرد: در بین مدارس عشایری، دانشآموزان مستعد و نخبهای وجود دارند که فراهمکردن فضای آموزشی سبب میشود تا این استعدادها بتوانند رشد و شکوفا شوند و به موفقیت برسند.