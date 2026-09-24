همزمان با اول مهر و روز ملی پرچم، آیین بزرگداشت پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران با حضور سفیران، رئیسان نمایندگی‌ها و دیپلمات‌های کشورمان در سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشور‌های مختلف برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در این آیین که در برخی کشور‌ها با حضور رؤسا و اعضای سایر نهاد‌های ایرانی نیز همراه بود، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران همزمان با پخش سرود ملی کشورمان به اهتزاز درآمد و حاضران با ادای احترام به پرچم، یاد و خاطره شهدای تجاوز و جنایت جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی را گرامی داشتند.

در این مراسم همچنین از مقام شامخ معلمان فداکار و دانش‌آموزان شهید، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز دبستان شجره طیبه میناب، تجلیل و یاد آنان گرامی داشته شد.

همزمان با برگزاری آیین‌های بزرگداشت روز پرچم، سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در اقدامی هماهنگ، پویش برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و کارزار مجازی #پرچم_ایران را در شبکه اجتماعی ایکس و سایر شبکه‌های اجتماعی به اجرا گذاشتند.

در ادامه این اقدام هماهنگ، همزمان با آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس در ایران، نمایندگی‌های کشورمان ضمن انتشار تصاویر پرچم جمهوری اسلامی ایران و نماهنگ سرود ملی کشورمان، مجموعه‌ای از عکس‌نوشته‌ها و نماهنگ‌های مرتبط با دانش‌آموزان شهید میناب را نیز بازنشر کردند.

بخش دیگری از این برنامه به گرامیداشت یاد و خاطره معلمان و دانش‌آموزان شهید اختصاص داشت و تصاویر و فیلم‌های مربوط به بازگشایی مدرسه میناب، از جمله یاد و خاطره سه کودک شهید جاویدالاثر در جریان تجاوز نظامی و جنایت جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی، در صفحات رسمی نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شد.

این برنامه‌ها در چارچوب اقدام هماهنگ نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برای گرامیداشت پرچم ملی، پاسداشت مقام شهیدان و انتقال پیام هویت و همبستگی ملی در فضای بین‌المللی برگزار شد.