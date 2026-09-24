به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم والیبال نشسته باشگاه فانتومی بوسنی و هرزه گوین در راستای حضور قدرتمندانه در رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های این کشور و همچنین جام باشگاه‌های اروپا مرتضی مهرزاد و حسین گلستانی دو بازیکن مطرح تیم ملی والیبال نشسته کشورمان را به خدمت گرفته است.

مرتضی مهرزاد و حسین گلستانی بازیکنان فصل پیش مس شهربابک و نفت آبادان دوبازیکن شاخص والیبال نشسته کشورمان هستند که بیش از یک دهه حضور در تیم ملی به همراه این تیم افتخارات بزرگی همچون سه طلایی پارالمپیک (۲۰۱۶ ریو، ۲۰۲۰توکیو و ۲۰۲۴ پاریس) و سه طلای جهانی (جهانی ۲۰۱۸ هلند، ۲۰۲۲ بوسنی و ۲۰۲۶ چین) را کسب کرده‌اند که با اعلام باشگاه فانتومی بوسنی فصل جاری رقابت‌های لیگ را در اروپا توپ خواهند زد.

ملحق شدن این دو بازیکن ارزشمند به تیم با سابقه فانتومی بوسنی وهرزه گوین که تجربه قهرمانی لیگ این کشور و همچنین باشگاه‌های اروپا را در کارنامه خود دارد ضمن اینکه تجربه جدیدی از دوران حرفه‌ای در خارج از کشور برای آنها رقم خواهد زد، قطع به یقین رقابت‌هایی جذاب و تماشایی را در سطوح یاد شده بدنبال خواهد داشت.