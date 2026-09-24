فرمانده سپاه تکاب گفت: عزت و اقتدار ایران اسلامی در جهان مرهون ایستادگی، استقامت و بصیرت ملت شجاع ایران اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عزت و اقتدار ایران اسلامی در جهان مرهون ایستادگی، استقامت و بصیرت ملت شجاع ایران اسلامی است.

سرهنگ صیاد کرامتی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب در آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: عزت و اقتدار ایران اسلامی در جهان مرهون ایستادگی، استقامت و بصیرت ملت شجاع ایران اسلامی است.

سرهنگ کرامتی افزود: استقامت، شجاعت و ایثار ملت در طول تاریخ انقلاب ضامن بقا و اقتدار ان بوده و این مهم نتیجه و ثمره جانفشانی‌ها و استقامت ملت رشید ایران اسلامی است.

وی گفت: از دوران دفاع مقدس ۸ ساله تا جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان ملت شجاع، بصیر و ولایت مدار ایران اسلامی پای آرمان‌های انقلاب و رهبری خویش ایستاد و عزت و اقتدار ایران اسلامی ثمره همین مجاهدت‌ها و ایستادگی هاست.

سرهنگ کرامتی افزود: آنچه دشمن صهیونی و آمریکایی را از کرده خود پشیمان ساخت استواری و ایستادگی ملت پای آرمان انقلاب و پیروی آنها از رهبری بوده و ملت شجاع ایران همواره پیروز میدان بوده و خواهد بود.

وی گفت: دشمن با بکارگیری دسیسه‌های مختلف تلاش کرد بین مردم و بین آنان با نظام فاصله اندازد، اما بصیرت و ایستادگی ملت در برابر این نقشه‌ها آنان را ذلیل و شکست خورده کرد.