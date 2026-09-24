کاروان پیاده مؤسسه فرهنگی و مذهبی بیت‌الرضای بافق پس از یک ماه پیاده‌روی و طی مسیر یک هزار و ۱۱۸ کیلومتری، با زیارت حرم مطهر امام رضا (ع) و مرقد رهبر شهید با استقبال باشکوه مردم به بافق بازگشت.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد،حجت‌الاسلام طباطبایی، مدیر مؤسسه فرهنگی و مذهبی بیت‌الرضای بافق و مسئول این کاروان، گفت: در سی‌وسومین سفر پیاده این مؤسسه، ۱۵۰ نفر که بیشتر آنان جوان بودند، حضور داشتند و مسیر بافق تا مشهد مقدس را طی کردند.



وی افزود: کاروان در طول این سفر یک‌ماهه از ۸۹ شهر، روستا و آبادی عبور کرد و مردم این مناطق با برگزاری برنامه‌های مختلف، از زائران استقبال و بدرقه کردند.



طباطبایی ادامه داد: در طول مسیر، برنامه‌های معرفتی، آموزش احکام و مسائل شرعی برای اعضای کاروان برگزار شد و در شهر‌های مختلف نیز اعضای کاروان در اجتماعات و برنامه‌های فرهنگی حضور یافتند.



مسئول کاروان پیاده بیت‌الرضای بافق با اشاره به برنامه‌های فرهنگی این سفر گفت: در شهر‌های مسیر، مزار شهدا با عطر و گلاب شست‌وشو داده شد و کاروان با حضور در یادمان شهدا، بر ادامه راه شهیدان و ولایت‌مداری تأکید کرد.



وی افزود: با توجه به شهادت رهبر معظم انقلاب، این سفر به نام حضرت عبدالله بن حسن (ع) نامگذاری شده بود؛ همان نوجوانی که در کربلا در کنار عموی خود ماند و به شهادت رسید.



طباطبایی گفت: پس از رسیدن کاروان به مشهد مقدس، اعضای کاروان ضمن زیارت امام رضا (ع)، با حضور در کنار مرقد مطهر امام شهید، ثواب قدم‌های این سفر را به ایشان تقدیم کردند.



وی با قدردانی از همراهی مردم در طول مسیر اظهار داشت: مردم شهر‌ها و روستا‌های مسیر با استقبال و بدرقه خود، سلام و ارادتشان را به امام رضا (ع) رساندند و این سفر با عنایت و لطف حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) به پایان رسید.