یک کشته و یک مجروح در حادثه انفجار چاه یک باغویلا در مشهد
انفجار چاه یک باغویلا درمشهد، منجر به جان باختن یک جوان ۲۷ ساله و سوختگی یک مرد ۴۰ ساله شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
،سرآتشیار معین رضا فرخنده، سخنگوی سازمان آتشنشانی مشهد، گفت: این حادثه ساعت ۲۳:۴۰ شب گذشته به سامانه ۱۲۵ گزارش شد که بلافاصله نیروهای عملیاتی دو ایستگاه به محل اعزام شدند.
وی افزود: در این حادثه، جوان ۲۷ ساله که به عنوان مقنی در داخل چاه مشغول به کار بود بر اثر وقوع انفجار داخل چاه جان باخت و صاحب ۴۰ ساله باغ هم دچار سوختگی و به بیمارستان منتقل شد.
سخنگوی سازمان تصریح کرد: آتشنشانان با استفاده از دستگاه مکنده، ابتدا گاز موجود در چاه را تخلیه کردند و سپس با استفاده از دستگاه گازسنج، از ایمن بودن محیط اطمینان حاصل کردند. پس از آن، نیروهای عملیاتی با دستگاه تنفسی وارد چاه شدند و جنازه مقنی جوان را به بیرون انتقال دادند.
سرآتشیار فرخنده خاطرنشان کرد: علت دقیق این حادثه توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.
وی از شهروندان خواست از هرگونه اقدام خودسرانه در زمینه حفاری، لولهکشی و دستکاری در خطوط گاز و تأسیسات زیرزمینی خودداری کنند و هرگونه عملیات مرتبط با گاز را تنها به افراد متخصص و دارای مجوز بسپارند تا شاهد چنین حوادث تلخ و جبرانناپذیری نباشیم.