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رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان جاجرم، از آغاز عملیات توزیع علوفه در مراتع فقیر پناهگاه حیاتوحش میاندشت جاجرم خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، احمد صفر زاده با اشاره به شرایط نامناسب برخی عرصههای مرتعی و کاهش منابع غذایی در زیستگاه، اظهار کرد: با هدف تأمین بخشی از نیاز غذایی حیاتوحش و کمک به حفظ وضعیت مطلوب جمعیت گونههای جانوری، عملیات توزیع علوفه در مناطق دارای کمبود منابع غذایی آغاز شده است.
وی افزود: این اقدام با مشارکت و همکاری محیطبانان و همیاران محیط زیست انجام میشود و علوفه در نقاط و مسیرهایی که از نظر کارشناسی نیاز بیشتری دارند، توزیع خواهد شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان جاجرم خاطرنشان کرد: پناهگاه حیات وحش میاندشت یکی از زیستگاههای مهم حیات وحش استان و از زیستگاههای ارزشمند یوزپلنگ آسیایی است و تأمین منابع غذایی و آب مورد نیاز حیاتوحش، بهویژه در شرایط خشکسالی و ضعف مراتع، از اقدامات مهم حفاظتی در این منطقه به شمار میرود.
وی در پایان از همراهی همیاران و جوامع محلی در اجرای برنامههای حفاظتی قدردانی کرد و گفت: مشارکت مردم و دوستداران طبیعت میتواند نقش مؤثری در حفاظت از حیاتوحش و پایداری زیستگاه میاندشت داشته باشد.