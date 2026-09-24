به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، احمد صفر زاده با اشاره به شرایط نامناسب برخی عرصه‌های مرتعی و کاهش منابع غذایی در زیستگاه، اظهار کرد: با هدف تأمین بخشی از نیاز غذایی حیات‌وحش و کمک به حفظ وضعیت مطلوب جمعیت گونه‌های جانوری، عملیات توزیع علوفه در مناطق دارای کمبود منابع غذایی آغاز شده است.

وی افزود: این اقدام با مشارکت و همکاری محیط‌بانان و همیاران محیط زیست انجام می‌شود و علوفه در نقاط و مسیر‌هایی که از نظر کارشناسی نیاز بیشتری دارند، توزیع خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان جاجرم خاطرنشان کرد: پناهگاه حیات وحش میاندشت یکی از زیستگاه‌های مهم حیات وحش استان و از زیستگاه‌های ارزشمند یوزپلنگ آسیایی است و تأمین منابع غذایی و آب مورد نیاز حیات‌وحش، به‌ویژه در شرایط خشکسالی و ضعف مراتع، از اقدامات مهم حفاظتی در این منطقه به شمار می‌رود.

وی در پایان از همراهی همیاران و جوامع محلی در اجرای برنامه‌های حفاظتی قدردانی کرد و گفت: مشارکت مردم و دوستداران طبیعت می‌تواند نقش مؤثری در حفاظت از حیات‌وحش و پایداری زیستگاه میاندشت داشته باشد.