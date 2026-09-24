فرماندار تهران: اعتبارات به طرحهای نیمهتمام اختصاص داده شود
معاون استاندار و فرماندار تهران با تأکید بر ضرورت اولویتدهی به طرحهای نیمهتمام و طرحهای مصوب سفر استاندار تهران در تخصیص اعتبارات، گفت: در شرایط فعلی نباید پروژه جدیدی بدون ضرورت و پشتوانه اعتباری آغاز شود و منابع موجود باید برای تکمیل طرحهای نیمهتمام و اولویتدار به کار گرفته شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما
، حسین خوشاقبال در جلسه کمیته برنامهریزی شهرستان، با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری دستگاههای اجرایی از منابع موجود اظهار کرد: با توجه به محدودیت اعتبارات، باید منابع را به شکل دقیق، هدفمند و بر اساس اولویتها هزینه کنیم تا بیشترین نتیجه برای مردم حاصل شود.
فرماندار تهران خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از خدمات پایتخت صرفاً مختص شهروندان این شهر نیست و کارکرد ملی دارد؛ حوزههای بیمارستانی، دانشگاهی، بازار و بسیاری از خدمات و زیرساختهای پایتخت، مورد استفاده مردم از سراسر کشور قرار میگیرد و این موضوع باید در تخصیص منابع و پیگیری اعتبارات ملی مورد توجه قرار گیرد.
خوشاقبال در ادامه بر ضرورت توجه به پروژههای اولویتدار سفر استاندار تهران تأکید کرد و گفت: پروژههایی که در سفر استاندار به شهرستان مورد تأکید قرار گرفتهاند، باید در برنامهریزی و تخصیص اعتبارات مورد توجه جدی قرار گیرند.
وی افزود: همچنین پروژههای مورد تأکید در سفر رئیسجمهور نیز باید در اولویت دستگاههای اجرایی قرار داشته باشد و منابع موجود برای پیشبرد این پروژهها به شکل هدفمند اختصاص یابد.
فرماندار تهران با اشاره به رشد اعتبارات کمیته برنامهریزی شهرستان نسبت به سال گذشته اظهار کرد: اعتبارات نسبت به سال گذشته حدود ۲۷ درصد رشد داشته است. البته با توجه به افزایش هزینهها، این میزان رشد همچنان پاسخگوی تمام نیازها نیست، اما در شرایط موجود، رشد اعتبارات قابل توجه است و امیدواریم با تدابیر و پیگیریهای انجامشده، در ادامه نیز شاهد افزایش منابع باشیم.
خوشاقبال تأکید کرد: در شرایط فعلی، شروع پروژههای جدید نباید در اولویت قرار گیرد و دستگاهها باید منابع موجود را برای پروژههای نیمهتمام اختصاص دهند.
وی تصریح کرد: پروژههای نیمهتمام باید بالاترین اولویت تخصیص بودجه را داشته باشند تا بتوانیم با استفاده از منابع موجود، آنها را تکمیل و به بهرهبرداری برسانیم.
فرماندار تهران یکی از تأکیدات مهم خود را پیگیری جدی برای جذب اعتبارات عنوان کرد و گفت: صرف اختصاص اعتبار کافی نیست و دستگاهها باید برای جذب کامل منابع نیز برنامه و پیگیری جدی داشته باشند.
خوشاقبال همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و جلوگیری از موازیکاری تأکید کرد و گفت: در برخی حوزهها، بهویژه حوزههای فرهنگی، گاهی شاهد انجام فعالیتها و پروژههای موازی هستیم.
وی افزود: اگر بتوانیم با هماهنگی و برنامهریزی، ظرفیتها را در یک مجموعه و یک مکان تجمیع کنیم و یک پروژه را به بهرهبرداری برسانیم، قطعاً نتیجه بهتری حاصل خواهد شد و منابع نیز به شکل مؤثرتری مورد استفاده قرار میگیرد.
فرماندار تهران با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع دولتی، باید تا حد امکان از ظرفیت بخش خصوصی برای اجرای پروژهها استفاده کنیم.
وی افزود: با اعتبارات موجود شاید نتوانیم به آن میزان از حرکت و جهشی که مورد انتظار است دست پیدا کنیم، اما با ورود بخش خصوصی و استفاده از ظرفیتهای غیردولتی میتوان بخشی از این محدودیتها را جبران کرد.
خوشاقبال در پایان از اعضای کمیته برنامهریزی شهرستان و مدیران دستگاههای اجرایی خواست با استمرار پیگیریها، هماهنگی بیندستگاهی و اولویت دادن به پروژههای نیمهتمام و ضروری، زمینه استفاده مؤثرتر از منابع و تسریع در اجرای طرحهای مورد نیاز مردم را فراهم کنند.