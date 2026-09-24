به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، یادواره شهید سرافراز سردار مجید رحیمی بمناسبت هفته دفاع مقدس برگزار و کتاب زندگینامه این شهید والامقام رونمایی شد.

فرمانده سپاه پاسداران شهرستان نقده با اشاره به اینکه، شهدا خود میزبان مراسم یادواره‌ها هستند، افزود: شهدا با اخلاص و ایثار از تمام هستی خود گذشتند تا امنیت را برای جامعه به ارمغان بیاورند، و شهدا در هنگام حفاظت و حراست از میهن به آینده نگاه نمی‌کردند و فقط این را می‌دیدند که از وطن دفاع کنند تا یک وجب از خاک به دست دشمن نیفتد.

سرهنگ پاسدار محمد زوار با اشاره به دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه و رمضان، تصریح کرد: هفته دفاع مقدس فرصت مناسبی است برای تبیین اهداف شهدا و این هدف فقط پاینده ماندن نظام جمهوری اسلامی ایران بود .

وی افزود: زمانیکه دشمن به میهن اسلامی حمله کرد انقلاب اسلامی یک حکومت نوپا بود و برای از بین بردن این انقلاب با هجمه عظیمی ارتشی تا بن دندان مسلح با پشتیبانی استکبار جهانی و همراهی بیش از ۵۰ کشور به میدان آمد، اما جمهوری اسلامی هشت سال در برابر تمامی تکنولوژی و سامانه‌های جنگی با دست خالی ایستاد که این ایستادگی به مدد از سلاح ایمان و باور‌هایی بود که ظالمان جهان را به زانو در آورد و شهدا با اقتدا به سرور و سالار شهیدان از همه چیز خود گذشتند تا وطن بماند.

سرهنگ پاسدار محمد زوار با اشاره به جنگ هشت سال دفاع مقدس و مقایسه آن با جنگ اخیر گفت: در دوره هشت سال دفاع مقدس صدام به نیابت از استکبار جهانی آمده بود، اما امروز خودش مستقیما آمده است و این اتفاق به دلیل جنگ وجودی و اعتقادی است چرا که جمهوری اسلامی سدی در برابر اهداف خبیث استکباری شده است و این جنگ هنوز ادامه دارد و الحمدالله با اتکا به باور ایمان و سلاح‌های بروز با تمام توان و تکیه بر فناوری داخلی و دفاعی نیرو‌های مسلح پاسخ گوی تمامی حربه‌های دشمن است.

در ادامه این مراسم کتاب مسیر زندگی و خاطرات سردار شهید مجید رحیمی به نویسندگی زاهد احمدزاده رونمایی و از صبر و استقامت این خانواده بزرگوار تجلیل شد.

سردار شهید مجید رحیمی ۲۹ مرداد ۱۳۷۰ در روستای خلیفه لوی شهرستان نقده به دست عناصر فریب خورده ضد انقلاب به فیض شهادت نایل آمد.