تاکنون ارزش گندم تحویلی کشاورزان زنجانی ۱۴ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان بوده که از این میزان بیش از ۶ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است و تا هفته آینده بخش اعظمی از آن پرداخت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر کل غله و خدمات بازرگانی زنجان گفت: از ابتدای عملیات خرید گندم از کشاورزان استان تاکنون نزدیک ۳۲۰ هزار تن محصول خریداری شده است.

عیوضی افزود: تاکنون ارزش گندم تحویلی کشاورزان به مراکز خرید تضمینی استان ۱۴ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان بوده که از این میزان بیش از ۶ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است و تا هفته آینده بخش اعظمی از آن پرداخت خواهد شد.

وی گفت: در زمان حاضر بیش از ۹۸ درصد محصول گندم استان برداشت شده و روند خرید و ذخیره سازی این محصول راهبردی در سیلو‌های استان همچنان در حال انجام است.

عیوضی افزود: میزان تولید گندم مازاد در زنجان در حدود ۱۸۰ هزار تن است که با هماهنگی‌های لازم به ۴ استان متقاضی متقاضی ارسال شده است.

مدیر کل غله زنجان گفت: در شورای آرد و نان استان هم از فعالیت سامانه نظر خبر داده شد.

عیوضی افزود: این سامانه بستری رسمی برای دریافت بازخورد‌های مردمی درباره کیفیت نان و عملکرد نانوایی‌ها است.

وی در ادامه گفت: هم اکنون یک هزار و ۵۹۰ واحد نانوایی و ۵۳ واحد نیمه صنعتی تولید انواع نان در زنجان فعال است.