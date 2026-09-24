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رئیس پلیس آگاهی استان از کشف سرقت طلاجات به ارزش ۲۵۰ میلیارد ریال و دستگیری یکی از عوامل مرتبط با این سرقت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس پلیس آگاهی استان از کشف سرقت طلاجات به ارزش ۲۵۰ میلیارد ریال و دستگیری یکی از عوامل مرتبط با این سرقت خبر داد.
سرهنگ سامع خورشاد گفت: در پی وقوع سرقت مقدار قابل توجهی طلاجات از یک مجتمع، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت و تحقیقات برای کشف سرنخهای پرونده آغاز شد.
وی افزود: کارآگاهان با انجام تحقیقات میدانی، بررسی دقیق اظهارات افراد مرتبط و اقدامات تخصصی، سرنخهایی به دست آوردند که احتمال داخلی بودن سرقت را تقویت کرد و دامنه تحقیقات به افراد مرتبط با محل وقوع جرم کشیده شد.
سرهنگ خورشاد تصریح کرد: در ادامه بررسیها، ظن کارآگاهان به یکی از سرایداران مجتمع معطوف شد که پس از هماهنگی قضایی دستگیر و تحت تحقیقات تخصصی پلیس قرار گرفت.
رئیس پلیس آگاهی استان ادامه داد: متهم در جریان تحقیقات پلیسی به ارتکاب سرقت اعتراف و عنوان کرد طلاجات مسروقه را در یکی از طلافروشیهای استان همجوار به فروش رسانده است.
وی خاطرنشان کرد: بررسیهای بیشتر نشان داد متهم با وجوه حاصل از فروش طلاهای مسروقه، اقدام به خرید یک باب مغازه کرده است که این موضوع نیز در ادامه تحقیقات پرونده مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
سرهنگ خورشاد در پایان گفت: متهم پس از تکمیل تحقیقات اولیه و تشکیل پرونده، با صدور قرار وثیقه مناسب روانه زندان شد.