فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی از طرح راه‌آهن چابهار ـ زاهدان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، استاندار سیستان و بلوچستان در این بازدید گفت: پس از دستورات ویژه وزیر راه و شهرسازی، اقدامات و برنامه‌های لازم برای تسریع در تکمیل طرح در دستور کار قرار گرفت و در همین راستا تأمین ادوات مورد نیاز، تجهیزات و ماشین‌آلات طرح افزایش یافت.

بیجار افزود: ریل‌گذاری مسیر چابهار تا ایرانشهر به پایان رسیده و اتصال ریلی این محدوده انجام شده است.

وی افزود: عملیات ریل‌گذاری در محدوده بندر چابهار نیز انجام شده و این طرح اکنون وارد مرحله تکمیل عملیات و آماده‌سازی برای بهره‌برداری شده است.

استاندار ادامه داد: تاکنون ۶۰ هزار بسته ادوات فنی شامل پیچ، فنر، گاید و پد تأمین به کارگاه‌ها ارسال شده و برنامه‌ریزی برای تأمین سایر ادوات مورد نیاز نیز انجام شده است.

بیجار گفت: همچنین تعداد لکوموتیوهای طرح از یک دستگاه به چهار دستگاه، دستگاه‌های زیرکوب از دو به سه دستگاه و تجهیزات رگلاتور نیز افزایش یافته است.

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین سوزن‌های مورد نیاز طرح گفت: ۵۵ دستگاه سوزن مورد نیاز طرح خریداری شده که ۲۸ دستگاه آن تاکنون به طرح ارسال شده و ۲۷ دستگاه باقی‌مانده نیز باید پیش از ۱۵ مهرماه ارسال شود.

بیجار همچنین از افزایش ظرفیت حمل و تولید بالاست خبر داد و گفت: تعداد واگن‌های حمل بالاست از ۱۷ دستگاه به ۷۰ دستگاه افزایش یافته و برنامه‌ریزی شده است این تعداد ظرف ۱۰ روز آینده به ۱۰۵ واگن برسد. همچنین تولید روزانه بالاست از هزار مترمکعب به ۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی در بخش‌های مختلف مسیر با سرعت دنبال می‌شود، اظهار کرد: تاکنون ۱۳۴ کیلومتر جوشکاری ریل و ۵۵ کیلومتر بالاست قشر دوم در محدوده چابهار ـ ایرانشهر انجام شده است.

بیجار با اشاره به روند اجرای طرح در محدوده ایرانشهر ـ خاش افزود: سال گذشته عملیات ریل‌گذاری این مسیر با وجود تنگناهای موجود و شرایط دشوار منطقه دنبال شد و محدوده خاش ـ ایرانشهر نیز به اتمام رسید و اکنون امکان استفاده از این مسیر فراهم شده است.

وی با اشاره به برنامه زمان‌بندی بهره‌برداری از طرح گفت: برای بهره‌برداری از این طرح تا پایان دی‌ماه برنامه زمان‌بندی تهیه شده و اقدامات باقی‌مانده بر اساس این برنامه در حال پیگیری است.