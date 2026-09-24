دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به توجه و تمرکز ویژه دولت بر حوزه آموزش و پرورش تاکید کرد: رئیس‌جمهور نه تنها با تشکیل منظم جلسات تخصصی و صدور دستورات مؤکد، جایگاهی راهبردی برای نظام تعلیم و تربیت قائل هستند، بلکه موضوعاتی بنیادین همچون نهضت مدرسه‌سازی، ارتقای همه‌جانبه کیفیت آموزشی و تحقق عدالت آموزشی ـ تربیتی را در صدر اولویت‌های ملی قرار داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمود امانی طهرانی به مناسبت آغاز سال تحصیلی گفت :مدرسه ، کانون اصلی رشد، شکوفایی استعداد‌ها و ساختن آینده میهن اسلامی است و حضور باانگیزه معلمان و دانش‌آموزان در سنگر علم و دانش ضامن پیشرفت همه‌جانبه کشور است.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش افزود: همه مسئولان کشور ، وزارت آموزش و پرورش، خیرین و خانواده‌های دانش‌آموزان دست به دست هم داده‌اند تا بچه‌های ایران با شور و نشاط و علاقه در کلاس‌های درس حاضر شوند.

وی گفت : قائد شهید امت، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبری بی‌نظیر برای انقلاب اسلامی ایران بود. در تاریخ ایران چنین رهبری با این درجه از علم، معرفت، بینش، آگاهی، احاطه به سیاست، ادبیات، فقه و تاریخ و ... نداشته‌ایم.

امانی افزود : رهبری که دلش برای تک‌تک بچه‌های ایران می‌تپید و بیشترین تلاش خود را کردند که ایران را از نظر علمی به قله افتخار برسانند. آینده این کشور روشن و امیدبخش است و ان‌شاءالله با همت و تلاش دانشمندان جوانی که در این کشور رشد و نمو کرده‌اند، در بسیاری از زمینه‌ها جزو کشور‌های درجه‌یک دنیا در علم، صنعت، فناوری و تولید خواهیم بود.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت : سفارش رهبر شهید برای بچه‌هایی که در مدرسه هستند، همان کلمه‌ای است که در پیام جدید رهبر معظم انقلاب بیان شده است؛ کلیدواژه آن «خودافزایی» و یا «دانش‌افزایی» است؛ یعنی خود را باید در تمام زمینه‌ها ارتقا دهیم. در زمینه آموزش و پرورش خیلی‌ها زحمت می‌کشند که بچه‌ها بیایند آرام روی صندلی مدارس بنشینند و این راه را ادامه دهند.

وی افزود : امروز ایران در این شرایط استوار و سربلند مانده است. وقتی می‌گوییم ایران پیروز شده است، به این معناست که دشمنان در اجرای نقشه‌هایشان شکست خورده‌اند و امروز برگ برنده در دست ایرانیان است. منطق ایران، منطق جهان‌پسند است؛ ما از سرزمین، مکتب و آیین خود دفاع کردیم.

امانی گفت : امسال ۱۶.۵ میلیون دانش‌آموز در کلاس‌های درس حضور پیدا کرده‌اند. این یک آمار قابل افتخار است. ضریب پوشش تحصیلی در کشور از تمام سال‌های گذشته بیشتر است. یک میلیون و ۱۵۴ هزار دانش‌آموز کلاس‌اولی داریم. همه خانواده‌ها، معلمان و مدیران و مسئولان تلاش کردند که دانش آموزان در کلاس‌های درس حضور پیدا کنند.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش افزود: آنچه که در وزارت آموزش و پرورش امروز می‌گذرد، همه آن به امید تک‌تک دانش آموزان است ، در دوره ابتدایی تغییر کتاب‌های درسی بر مبنای شایستگی در دست اقدام داریم. مبنای شایستگی یعنی آن زمینه‌هایی که یک انسان برای رشد متعالی که در سند تحول بنیادین توصیف کرده، آماده شود و به موازات آن در دوره‌های تحصیلی دیگر، آماده‌سازی محتوا و بهبود موردی کتاب‌های درسی را در دست اقدام داریم.

امانی با اشاره به اینکه در دوره‌های تحصیلی یک ایران خوب و قوی طراحی شده است، گفت : هدف کلی معلمان، مدیران و آموزش و پرورش این است که یک انسان خوب بسازند. دنیا بیش از هر چیزی به آدم‌های خوب و دوستدار صلح، آرامش و زندگی مسالمت آمیز در کنار یکدیگر نیاز دارد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش افزود : از سعی، تلاش و کوشش همه همکاران عزیز در سراسر کشور و نیرو‌های کشوری و لشکری آرامش و آسایش را برای کشورمان به ارمغان می‌آورند، تشکر و قدردانی می‌کنم.