استاندار آذربایجان‌غربی در ادامه رویکرد مردم‌محور مدیریت استان، با جمعی از شهروندان دیدار و به‌صورت مستقیم به مسائل، دغدغه‌ها و درخواست‌های آنان رسیدگی کرد.

رسیدگی استاندار آذربایجان غربی به مسائل و مطالبات جمعی از شهروندان

رسیدگی استاندار آذربایجان غربی به مسائل و مطالبات جمعی از شهروندان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی در ادامه رویکرد مردم‌محور مدیریت استان، با جمعی از شهروندان دیدار و به‌صورت مستقیم و چهره‌به‌چهره در جریان مسائل، دغدغه‌ها و درخواست‌های آنان قرار گرفت.

این دیدار با حضور معاونان و مدیران کل استانداری برگزار شد و موضوعات مطرح شده از سوی شهروندان برای بررسی و پیگیری در دستورکار دستگاه‌های اجرایی مرتبط قرار گرفت.

در جریان این ملاقات، شهروندان بدون واسطه مسائل و مشکلات خود را با استاندار آذربایجان‌غربی در میان گذاشته و رحمانی نیز ضمن شنیدن درخواست‌ها، دستورات لازم را برای بررسی دقیق، پیگیری جدی و تسریع در روند رسیدگی به مسائل مطرح شده صادر کرد.

ملاقات‌های مردمی استاندار آذربایجان‌غربی به‌صورت منظم و هفتگی و با رویکردی به دور از تشریفات برگزار می‌شود؛ رویکردی که با ایجاد ارتباط مستقیم میان مردم و مدیریت ارشد استان، زمینه پیگیری سریع‌تر مطالبات و پاسخگویی مسئولانه‌تر دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند.