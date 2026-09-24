آئین گرامیداشت یاد و خاطره پهلوان ابوالفضل دهقان طزرجانی، نخستین ورزشکار دارای سندروم داون که با اهدای عضو، جلوه‌ای از ایثار و انسان‌دوستی را به نمایش گذاشت، با حضور مسئولان و مردم در زورخانه یزدباف برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آئین گرامیداشت پهلوان ابوالفضل دهقان طزرجانی، ورزشکار دارای سندروم داون و نخستین ورزشکار این گروه که با اهدای عضو، نام خود را در عرصه ایثار و فداکاری ماندگار کرد، در زورخانه یزدباف برگزار شد.

این مراسم با اجرای گروه نهال‌های پهلوانی و حضور مردم، مسئولان و جمعی از ورزشکاران برگزار شد و شرکت‌کنندگان با گرامیداشت یاد این پهلوان، از اقدام ارزشمند خانواده وی در اهدای عضو تجلیل کردند.

هومنیان، مدیرکل بهزیستی استان یزد، در این مراسم با اشاره به اقدام ارزشمند پهلوان ابوالفضل دهقان طزرجانی گفت: اهدای عضو این ورزشکار دارای سندروم داون، برای نخستین بار در میان معلولان تحت پوشش بهزیستی که در حوزه ورزش فعالیت داشتند، افتخاری ارزشمند و ماندگار برای استان یزد رقم زد.

وی افزود: یزدی‌ها همواره به انجام کار‌های فاخر شناخته می‌شوند و اقدام انسانی و ارزشمند این پهلوان نیز برگ دیگری بر افتخارات استان یزد افزود.

محمد بابایی، استاندار یزد، نیز در این مراسم با تسلیت به خانواده پهلوان ابوالفضل دهقان طزرجانی، از ایثار و فداکاری خانواده وی در اهدای عضو فرزندشان قدردانی کرد.

وی گفت: این جوان در مسیر رفتن به ورزشگاه دچار حادثه شد و پس از قرار گرفتن در کما، خانواده‌اش با درک و فهمی بلند، به اهدای عضو او رضایت دادند.

استاندار یزد با اشاره به ارزش والای انفاق و بخشش در راه خدا افزود: هیچ چیز برای خداوند پسندیده‌تر از این نیست که انسان عزیزترین داشته خود را در راه او اهدا کند.

بابایی همچنین با قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم و گروه نهال‌های پهلوانی، بر تداوم حمایت از ورزشکاران دارای معلولیت و گرامیداشت یاد و خاطره پهلوان ابوالفضل دهقان طزرجانی تأکید کرد.