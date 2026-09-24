به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کوهپایه گفت: ماموران یگان حفاظت این شهرستان، با همکاری عوامل کلانتری ۲۹ سجزی و همیاران طبیعت در منطقه دشت سجزی، موفق به کشف بیش از ۵۰۰ کیلو متر چوب تاغ در بازرسی از یک خودرو پژو ۴۰۵ شدند.

محمدصالح باقری افزود: متهمان این پرونده پس از مشاهده عوامل حفاظتی از محل متواری شدند و تلاش برای شناسایی و دستگیری آنان همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به اهمیت حفاظت از پوشش گیاهی مناطق بیابانی ادامه داد:تاغ، سپر طبیعی عرصه‌های بیابانی در برابر فرسایش خاک و حرکت شن‌های روان است؛ حفاظت از این سرمایه ارزشمند، نیازمند حضور مستمر نیرو‌های حفاظتی و همراهی جدی مردم و دستگاه‌های مسئول است.

کارشناسان بر این باورند که حفاظت از گونه‌های مقاوم بومی مانند گز و تاغ، یکی از مؤثرترین راهکار‌ها برای حفظ تعادل اکولوژیک، صیانت از منابع آب و خاک و مقابله با آثار تغییرات اقلیمی است.

وسعت دشت سجزی ۴۳ هزار هکتار است و در فلات مرکزی ایران واقع شده است.