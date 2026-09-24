یادواره «افلاکیان؛ یاد یاران ۱۳» روستای وفس شهرستان کمیجان یادواره «افلاکیان؛ یاد یاران ۱۳» روستای وفس شهرستان کمیجان یادواره «افلاکیان؛ یاد یاران ۱۳» روستای وفس شهرستان کمیجان یادواره «افلاکیان؛ یاد یاران ۱۳» روستای وفس شهرستان کمیجان یادواره «افلاکیان؛ یاد یاران ۱۳» روستای وفس شهرستان کمیجان یادواره «افلاکیان؛ یاد یاران ۱۳» روستای وفس شهرستان کمیجان یادواره «افلاکیان؛ یاد یاران ۱۳» روستای وفس شهرستان کمیجان یادواره «افلاکیان؛ یاد یاران ۱۳» روستای وفس شهرستان کمیجان یادواره «افلاکیان؛ یاد یاران ۱۳» روستای وفس شهرستان کمیجان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ یادواره «افلاکیان؛ یاد یاران ۱۳» همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد شهدای جنگ رمضان، سرداران و فرماندهان شهید، ۷۲ شهید والامقام روستای وفس شهرستان کمیجان برگزار شد.

جمعی از مدیران و مسئولان استان، فرماندهان نظامی و انتظامی و مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی در این یادواره حضور داشتند و از خانواده‌های معظم شهدای جنگ رمضان نیز تجلیل شد.

استاندار مرکزی در این مراسم با گرامیداشت یاد شهدا و ادای احترام به خانواده‌های معظم شهدا، گفت: بسیاری از خانواده‌ها و بستگان شهدا از نقاط مختلف کشور از جمله تهران و قم، به یاد شهید و شهادت و شهدای این منطقه گرد هم آمده‌اند و بر من واجب بود برای عرض احترام و تکریم این خانواده‌ها و تعظیم در برابر پدران و مادران شهدا در جمع آنان حضور پیدا کنم.

مهدی زندیه‌وکیلی با اشاره به سابقه حضور خود در روستای وفس در دوره‌های مختلف خدمتگزاری، افزود: یکی از دغدغه‌های مردم این روستا در کنار مسائل و مشکلات ناشی از محرومیت، محدودیت‌ها و موانع موجود، موضوع برگزاری سالانه این یادواره بود.

استاندار مرکزی با بیان اینکه شهدا محور گردهمایی خانواده‌ها و مردم هستند، گفت: همان‌گونه که در ایام عزای حضرت سیدالشهدا (ع) مردم گرد هم می‌آیند، شهدا نیز امروز محور جمع شدن خانواده‌ها و مردم در کنار یکدیگر هستند.

او با اشاره به شهدای استان مرکزی در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، ابراز داشت: در شهر‌های خمین، محلات، اراک و دیگر نقاط کشور، شهدایی تقدیم شده‌اند که به استان مرکزی تعلق داشتند و پیکر برخی از این شهدا در استان تشییع و تدفین شد.