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مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان : ۱۱ کیلومتر از مسیل رودخانههای فصلی استان اصفهان لایروبی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در اردستان گفت: در سال گذشته ۸۰ کیلومتر و امسال نیز تا کنون ۱۱ کیلومتر از مسیل رودخانههای فصلی استان لایروبی شده است.
منصور شیشه فروش با اشاره به هشدارهای هواشناسی در خصوص وقوع بارشهای خوب از نیمه دوم مهرماه ادامه داد: به این منظور جلسه ستاد مدیریت بحران برگزار و دستورالعملی صادر شد که تمام شهرداریها و دهیارها در جهت اجرای طرحهای کاهش خطر سیل، جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و بازگشایی دهانههای پلها و کانالها اقدام کنند.
وی با بیان اینکه شرکت آب منطقهای با توجه به سوابق سیلاب در اردستان ساماندهی شده و آزادسازی حریم و بستر رودخانهها در راستای جلوگیری از خطرات سیل در دستور کار قرار گرفته است، هشدار داد: شهرداریها آموزش گروههای محله محور در خصوص مخاطرات سیل را در برنامه داشته باشند.
شیشه فروش خواستار توجه بیشتر به بیمه کشاورزی شد و ادامه داد: سال گذشته ۷۰۰ میلیارد تومان غرامت از صندوق بیمه کشاورزان به باغداران، مرغداران، دامداران و کشاورزان خسارت دیده پرداخت شده است.