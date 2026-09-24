به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با آغاز سال تحصیلی، ۹۰۰۶ بسته نوشت‌افزار و لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار و محروم آذربایجان‌غربی توزیع شد.

این بسته‌های حمایتی با حضور رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی و در راستای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و کمک به تأمین بخشی از ملزومات تحصیلی آنان توزیع شد.

ارزش هر بسته حدود ۱ میلیون تومان بوده و ارزش مجموع این بسته‌های حمایتی به ۹ میلیارد و ۶ میلیون تومان می‌رسد.

این بسته‌ها شامل اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان برای آغاز سال تحصیلی است و با هدف کاهش بخشی از هزینه‌های تحصیل و دغدغه خانواده‌های کم‌برخوردار در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت.

اجرای این طرح در ادامه برنامه‌های اجتماعی و بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر انجام شده است؛ رویکردی که در کنار مأموریت‌های امدادی، بر حمایت از اقشار کم‌برخوردار و استفاده از ظرفیت خیرین، داوطلبان و مشارکت‌های مردمی تأکید دارد.

اهدای بیش از ۹ هزار بسته نوشت‌افزار به دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار آذربایجان‌غربی اهدای بیش از ۹ هزار بسته نوشت‌افزار به دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار آذربایجان‌غربی اهدای بیش از ۹ هزار بسته نوشت‌افزار به دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار آذربایجان‌غربی اهدای بیش از ۹ هزار بسته نوشت‌افزار به دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار آذربایجان‌غربی اهدای بیش از ۹ هزار بسته نوشت‌افزار به دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار آذربایجان‌غربی اهدای بیش از ۹ هزار بسته نوشت‌افزار به دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار آذربایجان‌غربی اهدای بیش از ۹ هزار بسته نوشت‌افزار به دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار آذربایجان‌غربی اهدای بیش از ۹ هزار بسته نوشت‌افزار به دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار آذربایجان‌غربی اهدای بیش از ۹ هزار بسته نوشت‌افزار به دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار آذربایجان‌غربی