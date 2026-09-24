پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با اشاره به ظرفیتهای مرزی استان گفت: کرمانشاه میتواند مرکز لجستیک منطقه شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حسن رستمزاد در آئین معارفه ناظر گمرکات استان کرمانشاه، با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر مرزی استان گفت: کرمانشاه با ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با عراق و دسترسی همزمان به اقلیم کردستان و دولت مرکزی این کشور، یکی از مهمترین ظرفیتهای ایران برای توسعه تجارت خارجی است و باید در سیاستگذاریهای کلان کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی با اشاره به شرایط جدید کشور و ضرورت تقویت مرزهای زمینی گفت: کرمانشاه با برخورداری از مرزهای خسروی، پرویزخان، سومار، شوشمی و شیخصله و قرار گرفتن در مسیر بازار عراق و کشورهای منطقه، میتواند نقش مهمی در صادرات، واردات و ترانزیت کشور ایفا کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه کاهش توقف کامیونها و رسوب کالا در مرزها را یکی از مطالبات اصلی استان دانست و افزود: مدیریت صف و نوبتدهی، ارزیابی و کنترل ریسکمحور، افزایش عبور روزانه کامیونها، هوشمندسازی و یکپارچهسازی فرآیندها باید با جدیت دنبال شود.
رستمزاد ایجاد پنجره واحد و مدیریت واحد مرزها را ضروری برشمرد و گفت: دستگاههای مختلف باید با محوریت گمرک برای تسهیل امور همکاری کنند و از ایجاد فرآیندهای موازی و موانعی که موجب افزایش هزینه و زمان تجارت میشود، جلوگیری شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، هماهنگی با دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان، همترازی ساعات کاری مرزها، حل اختلافات رویهای، تقویت ایکسری و باسکول، توسعه محوطههای مرزی و استانداردسازی فرآیندهای کنترلی را از دیگر مطالبات استان عنوان کرد.
وی همچنین بر فعالتر شدن رویههای ترانزیت، ورود موقت، پردازش و صادرات مجدد تاکید کرد و گفت: ایجاد دهکده لجستیک استان با مشارکت بخش خصوصی، تجار و بازرگانان در حال پیگیری است و میتواند زمینه تبدیل کرمانشاه به هاب لجستیک منطقه و بندر خشک کشور را فراهم کند.