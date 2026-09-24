دویست و هفتمین شب از حضور مردم، ساعتی بعد از سخنرانی مقتدرانه رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل همراه بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، حاضران در تجمع شبانه از موضع قاطع و شجاعانه رئیس‌جمهور به ویژه بالا گرفتن تصویر امام شهید انقلاب و شهدای مظلوم و بی‌دفاع کشورمان، استقبال و از آن قدردانی کردند.

مردم گفتند: موضع همه ایرانیان اعم از رئیس جمهور، نیرو‌های مقتدر نظامی و حاضران در خیابان، درباره حقوق ملت، امنیت کشور، و حتی مذاکره یکسان است.

حاضران در اجتماع شبانه همچنین باز هم بر دفاع تمام‌قد از مرز‌های کشورمان برای ناکام گذاشتن تروریست‌های امریکایی تاکید کردند.