مدیر کانون بسیج جامعه پزشکی صومعه‌سرا از خدمات پزشکی، مراقبتی و مشاوره‌ای رایگان به ۷۸ نفر در روستای چوبه این شهرستان خبر داد و گفت: ۶۳ میلیون تومان داروی رایگان هم بین بیماران توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دکتر مهدی مقدم‌راد گفت: با اجرای طرح ارائه خدمات پزشکی رایگان به مناسبت هفته دفاع مقدس و با همکاری سپاه ناحیه صومعه‌سرا و جمعیت هلال احمر در روستای چوبه این شهرستان، خدماتی مانند معاینه رایگان، اندازه گیری قند و فشار خون و مشاوره مامایی به ۷۸ نفر از اهالی این روستا ارائه شد.

وی از توزیع ۶۳ میلیون تومان داروی رایگان بین بیماران نیازمند منطقه خبر داد و افزود: این طرح با حضور پزشک متخصص داخلی، پزشک عمومی، کارشناس مامایی، اعضای بسیج جامعه پزشکی و بهورزان خانه بهداشت روستای چوبه در حسینیه مسجد این روستا با حضور مسئولان صومعه سرا اجرا شد.