ناگویا ۲۰۲۶؛ محمودپور به مدال نقره روئینگ رسید
امیرحسین محمودپور در فینال تک نفره سبک وزن آقایان توانست مدال نقره را کسب کند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقات فینال روئینگ بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ امروز پنجشنبه ۲ مهرماه در دریاچه ناکاراگویا ناگویا برگزار شد.
در فینال ماده تک نفره سبک وزن آقایان امیرحسین محمودپور از ساعت ۱۵:۱۰ به مصاف حریفان رفت.
امیرحسین محمودپور در پایان این رقابت با زمان ۶:۵۲:۵۹ در جایگاه دوم قرار گرفت و به مدال نقره بازیهای آسیایی دست پیدا کرد.
تیم چین با زمان ۶:۵۰ اول شد و تیم کره جنوبی با زمان ۶:۵۳ در رده سوم قرار گرفت.
پیش از این مدال نقره محمودپور ملیپوشان روئینگ ایران موفق به کسب ۲ مدال طلا، دو نقره و یک برنز شده بودند.