شهید عرفان امیری یکی از ورزشکاران ارزشمندی بود که سال گذشته در پی حملات هوایی اسرائیلی و آمریکایی به شهادت رسید،

شهید عرفان امیری ۲۷ ساله از قهرمانان و مربیان سرشناس کاراته استان

شهید عرفان امیری ۲۷ ساله از قهرمانان و مربیان سرشناس کاراته استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، شهید عرفان امیری ورزشکاری که همواره برای بالا بردن پرچم کشور هم در میادین ورزشی و هم در دفاع از میهن تلاش کرد.

وی اسفند ۱۴۰۴ در ۲۷ سالگی هنگام خدمت مقدس سربازی در پدافند هوایی منطقه غرب شهدای سوباشی با حمله دشمن آمریکایی صهیونی که تنها چند ماه از عروسی اش می‌گذشت به مقام والای شهادت نائل آمد.

خانواده شهید که با عشق شهاد آشنا هستند و قبل از عرفان ۲ شهید نیز در هشت سال دفاع مقدس به انقلاب اسلامی تقدیم کرده‌اند.

این شهید ورزشکار ملی پوش و مربی کاراته بود که در زمان دوران ورزشی الگوی ورزشی و بعد از شهادت الگوی شهادت برای جوانان نسل امروز شد شهیدی که همیشه برای بالا بردن پرچم کشور چه در میادین ورزشی وچه در دفاع از میهن با جان و دل تلاش کرد

اکنون به دلیل رشادت این شهید خیابانی در روستای داقداق آباد بنام این شهید والا مقام نام گذاری شده است.



شهرستان کبودراهنگ در جنگ رمضان ۱۰ شهید را تقدیم انقلاب کرده است که از این تعداد ۲ شهید از روستای داقداق آباد است.