در کارگروه استانی آخرین وضعیت مدیریت پسماند در آذربایجان غربی، روند اجرای طرح‌های مرتبط و مسائل و چالش‌های موجود در حوزه جمع‌آوری، انتقال، پردازش و دفع پسماند مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان‌غربی برگزار شد.

در این جلسه آخرین وضعیت مدیریت پسماند در استان، روند اجرای طرح‌های مرتبط و مسائل و چالش‌های موجود در حوزه جمع‌آوری، انتقال، پردازش و دفع پسماند مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و سایر مجموعه‌های مرتبط برای ارتقای مدیریت پسماند و کاهش پیامد‌های زیست‌محیطی تأکید و تصمیمات لازم برای پیگیری موضوعات مطرح شده اتخاذ شد.