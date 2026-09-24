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گردهمایی مدیران کل و فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج ادارات استان به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ نماینده ولیفقیه در استان سمنان در این گردهمایی گفت: دفاع مقدس اول در شرایطی آغاز شد که کشور با مشکلات و ضعفهای داخلی، ناهماهنگی در حوزه دفاعی و کمبود شدید تجهیزات و ادوات نظامی مواجه بود.
حجتالاسلام والمسلمین مطیعی با بیان اینکه دفاع مقدس موجب رشد و رویشهای فراوانی در جامعه اسلامی شد، گفت: ما در طول هشت سال دفاعمقدس، بزرگان و شهدای گرانقدری را از دست دادیم، اما این خونها موجب استحکام ریشههای انقلاب اسلامی شد و یاد و خاطره شهدا و ایثارگران، درسآموز نسلهای آینده است.
حجتالاسلام والمسلمین مطیعی ادامه داد: امروز نیز اگر بخواهیم در این مرحله پیروز شویم، باید همان روحیه معنوی، بریدگی از دنیا، ایمان و پایبندی به ارزشهای اسلامی را در جامعه تقویت کنیم.
وی با اشاره به حضور مستمر مسئولان و نیروهای مختلف در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: در جنگ رمضان، سختیهای فراوانی به کشور تحمیل شد، اما شاهد بودیم که مسئولان، نیروهای نظامی و مردم در کشور و محل مأموریت خود ماندند و حتی یک نفر نیز جایگاه خود را رها نکرد و همگی برای حفظ نظام اسلامی و کشور ایستادگی کردند.