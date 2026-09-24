مدیر کل صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: بیش از ۷۷۰ دقیقه برنامه زنده، ترکیبی و گزارش از اجلاسیه شهدای رسانه روی آنتن شبکه‌های سراسری و استانی رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،مدیر کل صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: برگزاری موفق اجلاسیه شهدای رسانه، حاصل تلاش همکاران در صدا و سیمای خراسان جنوبی با درک صحیح از رسالت جهاد تبیین بود که تمام توان فنی و هنری خود را به کار بستند تا روایت صادقانه و اثرگذار از جان‌فشانی‌های شهدای اهل قلم و تصویر را در گستره‌ای ملی طنین‌انداز کنند.

آینه‌دار افزود: این حجم از فعالیت و هم‌افزایی، نشان‌دهنده ظرفیت بالای رسانه استانی در پیشبرد مأموریت‌های بزرگ ملی و ماندگار کردن یاد و نام شهدا در حافظه تاریخی کشور است.

به گفته وی برگزاری این اجلاسیه، فرصتی بود تا مجاهدت‌های شهدای اهل قلم و تصویر را برای نسل امروز بازخوانی و تبیین کنیم.

این مراسم با رویداد‌ها و جلوه‌های شاخصی همراه بود که مورد تحسین حاضران و مخاطبان قرار گرفت:

برنامه‌های شاخص مراسم:

خوش‌آمدگویی هوش مصنوعی: بهره‌گیری از فناوری نوین هوش مصنوعی در تولید نماهنگ خوش‌آمدگویی از زبان شهدای رسانه به مهمانان و خانواده‌های شهدا.

رونمایی از اثر مستند: رونمایی رسمی از فیلم «روایت ناتمام»؛ اثری مستند و تأثیرگذار برشی از زندگینامه و ایثارگری‌های شهید فرهادی.

قرائت پیام دکتر پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما

روایت گری دکتر کیخا، معاون استان‌های رسانه ملی در تبیین نقش محوری شهدای رسانه در جهاد تبیین.

اجرای گروه سرود، پخش تیزر‌های حماسی، اجرای نمایش رادیوتئاتر

تجلیل و تکریم صمیمانه از خانواده‌های معزز شهدای رسانه.

معاونت سیما با استقرار استودیوی شماره ۲ در محل برگزاری اجلاسیه، ارتباط‌های زنده متعددی با شبکه‌های استانی سراسر کشور شامل اصفهان، فارس، کردستان، البرز، آبادان، خراسان شمالی، کهگیلویه و بویراحمد، اردبیل، ایلام، سیستان و بلوچستان، کرمان، کرمانشاه و همدان برقرار شد و پیام ایثار شهدای رسانه به گستره وسیعی از مخاطبان منتقل گردید. همچنین شبکه خبر ۲ به‌صورت ویژه و گسترده، بخش‌های مهم این رویداد را روی آنتن برد.

معاونت صدای شبکه خاوران نیز همگام با اجلاسیه، با تولید و پخش ویژه‌برنامه «صدا، روایت، دوربین» به روی آنتن رفت. این برنامه با برقراری ارتباط‌های زنده با رادیو‌های استانی و سراسری، نه‌تنها رویداد‌های لحظه‌ای اجلاسیه را منعکس کرد، بلکه صدای دلاورمردی‌ها و فداکاری‌های شهدای رسانه را در سراسر کشور طنین‌انداز ساخت.

معاونت اطلاعات و اخبار مرکز نیز با تولید و پخش ۱۰ فقره گزارش میدانی و مستند خبری فاخر، به تبیین ابعاد گوناگون این رویداد پرداخت و گزارش‌های تحلیلی و خبری جامعی را جهت پخش از بخش‌های خبری استانی و سراسری ارسال نمود.

معاونت فضای مجازی مرکز همگام با پوشش‌های زنده، با طراحی و انتشار هدفمند پوستر‌های اطلاع‌رسانی، انتشار لحظه‌ای اخبار، و تقطیع و برش‌های کوتاه و جذاب از محور‌های سخنرانی‌ها و بخش‌های مراسم، ضریب نفوذ این رویداد را در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها دوچندان کرد.