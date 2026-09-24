وزیر آموزش و پرورش در پیامی از رهبر فرزانه انقلاب (حفظه الله) به سبب پیام فراراهبردی معظم له به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛. در پی پیام مقام معظم رهبری(حفظه الله)به مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، وزیر آموزش و پرورش در پیامی از رهنمودهای معظم‌له تشکر و قدردانی کرد.

علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش در این پیام نوشت:

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی

حضرت آیت الله العظمی سید مجتبی حسینی خامنه ای (مدظله العالی)

سلام عليكم و رحمه الله و بركاته

پیام حکیمانه و راهگشای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای (مدظله العالی)، به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ بار دیگر جلوه ای از عنایت عمیق و نگاه راهبردی آن رهبر فرزانه به نظام تعلیم و تربیت، ساحت مدرسه، دانشگاه و آینده ایران اسلامی را آشکار و موجب دلگرمی و مباهات خانواده بزرگ آموزش و پرورش شد.

تأکید ژرف و راهگشای رهبر معظم انقلاب (حفظه الله) بر علم و تقوا، امید و اخلاق، دانایی وتوانایی، هویت و عزت ملی و نیز توصیه ها و رهنمودهای داهیانه آن امام همام به دانش آموزان و دانشجویان عزیز برای صیانت از حریم مدرسه و دانشگاه و بهره گیری از فرصت دانش اندوزی و خودسازی نقشه راهی روشن برای تحقق رسالت خطیر آموزش و پرورش در سال جاری، پیش روی ما قرار داد.

بی تردید آن بخش از پیام فراراهبردی و توصیه معظم له به ضرورت نگاه مشفقانه و تکریم از« مقام شامخ معلم » و تأکید صریح بر« تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی این قشر فرهیخته»؛ مؤيد نگرش عمیق و دلسوزانه رهبر حکیم میهن اسلامی ایران به این قشر خدوم و زحمت کش است که عزم خدمتگزاران نظام تعلیم و تربیت را برای تحقق و پاسداشت منزلت و جایگاه معلم، استوارتر خواهد کرد.

اینجانب، به نمایندگی از جامعه بزرگ تعلیم و تربیت کشور صمیمانه، این تفقد پدرانه، عنایات کریمانه و رهنمودهای حکیمانه حضرت عالی را ارج نهاده و اطمینان می‌دهم که مجموعه آموزش و پرورش، با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از ظرفیت ارزشمند معلمان و جامعه فرهنگی کشور، در مسیر تحقق این رهنمودهای راهگشا و تربیت نسلی مؤمن، دانا، توانمند، هویتمند و وفادار به میهن و امید آفرین برای ساختن ایران اسلامی، از هیچ کوششی فروگذار نخواهدکرد.

امید است در پرتو هدایت های حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب (حفظه الله ) و با وحدت، همدلی و هم افزایی همه ارکان نظام تعلیم و تربیت مدرسه بیش از پیش به کانون علم، اخلاق، هویت، امید و پیشرفت ایران اسلامی تبدیل شود.

از درگاه خداوند متعال، دوام عزت و توفيقات روزافزون حضرت عالی و سربلندی ملت شریف ایران را مسئلت می نمایم.

والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته

علیرضا کاظمی

وزیر آموزش و پرورش