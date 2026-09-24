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رئیس پلیس راه مازندران از اعمال محدودیتهای ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان تا شنبه ۴ مهر خبرداد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس پلیس راه مازندران از اعمال محدودیتهای ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان تا شنبه ۴ مهر خبرداد و گفت: محدودیتهای ترافیکی هراز و چالوس تا شنبه ادامه دارد.
سرهنگ هادی از اعمال محدودیتهای ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان تا شنبه ۴ مهر خبر داد؛ محدودیتهایی که شامل ممنوعیت تردد موتورسیکلتها در محورهای چالوس و هراز، محدودیت عبور برخی خودروهای سنگین و یکطرفهشدن مقطعی مسیرها در صورت افزایش حجم ترافیک است.
وی افزود: تردد موتورسیکلتها از ساعت ۱۲ امروز تا ساعت ۶ صبح شنبه در محورهای کرج ـ چالوس و هراز ممنوع است. تردد موتورسیکلتهای انتظامی و امدادی برای انجام مأموریتهای ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.
رئیس پلیس راه استان مازندران با اشاره به اینکه تردد تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج ـ چالوس همچنان ممنوع است، افزود: روزهای پنجشنبه و شنبه نیز درصورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت، با تشخیص مأموران پلیس راه اجرا میشود.
عبادی با اشاره به محدودیت قطعی روز جمعه در محور چالوس گفت: از ساعت ۱۴ تردد خودروها به مقصد چالوس از ابتدای آزادراه تهران ـ شمال محدود میشود و از ساعت ۱۵ نیز مسیر در محدوده پلزنگوله به سمت چالوس بهطور کامل مسدود خواهد شد.ی ادامه داد: از ساعت ۱۶ روز جمعه، مسیر مرزنآباد به سمت تهران یکطرفه میشود و این محدودیت تا ساعت ۲۴ ادامه دارد؛ البته با توجه به شرایط ترافیکی، ممکن است طرح زودتر پایان یابد.
رئیس پلیس راه مازندران درباره محدودیتهای محور هراز نیز بیان کرد: تردد همه تریلرها در این محور ممنوع است و عبور کامیونها و کامیونتها، بهجز خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۸ تا ۲۴ امروز پنجشنبه و جمعه امکانپذیر نیست.
عبادی افزود: در صورت افزایش حجم ترافیک، روزهای جمعه و شنبه محدودیت یکطرفه مقطعی در محور هراز، از محدوده پلور تا پلیسراه لاریجان و بالعکس، اجرا خواهد شد.
رئیس پلیس راه مازندران تأکید کرد: اجرای این محدودیتها به شرایط و حجم تردد در محورهای مواصلاتی بستگی دارد و ساعت یا نحوه اجرای آنها ممکن است متناسب با وضعیت ترافیکی تغییر کند.