به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت حمایت هدفمند از دانش‌آموزان نیازمند گفت: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و استفاده منسجم از ظرفیت خیرین باید شرایطی فراهم شود که هیچ دانش‌آموزی به دلیل نداشتن امکانات و ملزومات تحصیلی از ادامه تحصیل بازنماند.



رضا رحمانی در جریان بازدید از محل برگزاری جشن عاطفه‌ها و پویش تأمین مایحتاج تحصیلی دانش‌آموزان، با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در حمایت از دانش‌آموزان نیازمند، اظهار کرد: خود را در برابر تأمین نیاز‌های تحصیلی دانش‌آموزان مسئول می‌دانیم و باید از تمامی ظرفیت‌های موجود برای پشتیبانی از آنان استفاده شود.

وی با اشاره به ظرفیت قابل توجه خیرین در استان افزود: ظرفیت خیرین باید به‌صورت منسجم و هدفمند در حوزه‌هایی همچون تأمین لوازم‌التحریر، ملزومات آموزشی و سایر نیاز‌های ضروری دانش‌آموزان هدایت شود.

استاندار آذربایجان‌غربی با قدردانی از اقدامات کمیته امداد در جلب مشارکت‌های مردمی، خاطرنشان کرد: مردم همواره آمادگی خود را برای حضور در امور خیر و کمک به نیازمندان نشان داده‌اند و باید با تجمیع ظرفیت دستگاه‌های مختلف و ساماندهی مشارکت خیرین، اثربخشی این حمایت‌ها را افزایش دهیم.

رحمانی با اشاره به تهیه حدود ۱۵ میلیارد تومان لوازم‌التحریر از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره)، از اختصاص ۲ میلیارد تومان اعتبار از سوی استانداری برای تأمین مایحتاج تحصیلی دانش‌آموزان خبر داد.

وی تأکید کرد: همه ظرفیت‌های استان باید در این مسیر به کار گرفته شود تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل مشکلات مالی، نداشتن لوازم‌التحریر یا سایر ملزومات آموزشی از تحصیل و ادامه مسیر آموزشی خود بازنماند.