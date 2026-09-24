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استاندار آذربایجان غربی با اشاره به تهیه حدود ۱۵ میلیارد تومان لوازمالتحریر از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره)، از اختصاص ۲ میلیارد تومان اعتبار از سوی استانداری برای تأمین مایحتاج تحصیلی دانشآموزان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر ضرورت حمایت هدفمند از دانشآموزان نیازمند گفت: با همافزایی دستگاههای اجرایی و استفاده منسجم از ظرفیت خیرین باید شرایطی فراهم شود که هیچ دانشآموزی به دلیل نداشتن امکانات و ملزومات تحصیلی از ادامه تحصیل بازنماند.
رضا رحمانی در جریان بازدید از محل برگزاری جشن عاطفهها و پویش تأمین مایحتاج تحصیلی دانشآموزان، با تأکید بر مسئولیت دستگاههای اجرایی در حمایت از دانشآموزان نیازمند، اظهار کرد: خود را در برابر تأمین نیازهای تحصیلی دانشآموزان مسئول میدانیم و باید از تمامی ظرفیتهای موجود برای پشتیبانی از آنان استفاده شود.
وی با اشاره به ظرفیت قابل توجه خیرین در استان افزود: ظرفیت خیرین باید بهصورت منسجم و هدفمند در حوزههایی همچون تأمین لوازمالتحریر، ملزومات آموزشی و سایر نیازهای ضروری دانشآموزان هدایت شود.
استاندار آذربایجانغربی با قدردانی از اقدامات کمیته امداد در جلب مشارکتهای مردمی، خاطرنشان کرد: مردم همواره آمادگی خود را برای حضور در امور خیر و کمک به نیازمندان نشان دادهاند و باید با تجمیع ظرفیت دستگاههای مختلف و ساماندهی مشارکت خیرین، اثربخشی این حمایتها را افزایش دهیم.
رحمانی با اشاره به تهیه حدود ۱۵ میلیارد تومان لوازمالتحریر از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره)، از اختصاص ۲ میلیارد تومان اعتبار از سوی استانداری برای تأمین مایحتاج تحصیلی دانشآموزان خبر داد.
وی تأکید کرد: همه ظرفیتهای استان باید در این مسیر به کار گرفته شود تا هیچ دانشآموزی به دلیل مشکلات مالی، نداشتن لوازمالتحریر یا سایر ملزومات آموزشی از تحصیل و ادامه مسیر آموزشی خود بازنماند.