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رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان یزد از برپایی ۱۴ غرفه تخصصی پزشکی با حضور ۴۶ پزشک متخصص همزمان با هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: خدمات پزشکی ارائهشده در این طرح از ویزیت و دارو تا آزمایش، تصویربرداری، بستری و اعمال جراحی بهصورت کاملاً رایگان ارائه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، وفایی نسب با اشاره به برنامههای هفته دفاع مقدس گفت: همزمان با چهلوششمین سالگرد آغاز هفته دفاع مقدس، مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به یاد شهدای سلامت برگزار شده و در کنار آن خدمات تخصصی پزشکی به مردم ارائه میشود.
وی افزود: در این طرح ۱۴ غرفه تخصصی پزشکی با حضور ۴۶ پزشک متخصص برپا شده است و خدمت رسانی به مردم مدت سه شب ادامه خواهد داشت.
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان یزد با بیان اینکه این برنامه از ۳۱ شهریور آغاز شده و در روزهای اول و دوم مهرماه نیز ادامه دارد گفت: پذیرش و ویزیت بیماران در کنار بیمارستان شهید رهنمون از ساعت ۱۹ تا ۲۱ انجام میشود.
وی ادامه داد: هر شب دستکم ۴۰۰ نفر از خدمات پزشکی این طرح بهرهمند میشوند و تمامی خدمات مورد نیاز بیماران پس از ویزیت بهصورت صددرصد رایگان ارائه خواهد شد.
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان یزد تصریح کرد: تأمین دارو انجام آزمایشهای تشخیصی، رادیولوژی،امآرآی و در صورت نیاز بستری در بیمارستان و انجام اعمال جراحی نیز برای بیماران معرفیشده بهصورت رایگان انجام خواهد شد.