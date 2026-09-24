\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0634\u0639\u0628 \u06a9\u0634\u06cc\u06a9 \u0628\u0627\u0646\u06a9 \u0645\u0644\u06cc \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632 \u067e\u0646\u062c \u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f2 \u0645\u0647\u0631\u0645\u0627\u0647 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0634\u062f.\n\u0634\u0639\u0628 \u06a9\u0634\u06cc\u06a9 \u0628\u0627\u0646\u06a9 \u0645\u0644\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f\u060c \u06f5\/\u06f0\u06f7\/\u06f0\u06f2 \u0627\u0632\u0633\u0627\u0639\u062a \u06f8:\u06f0\u06f0 \u0635\u0628\u062d \u062a\u0627 \u06f1\u06f2:\u06f0\u06f0 \u0638\u0647\u0631\n\ud83d\udd39 \u062f\u0627\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u06cc\u0627\u0633\u0648\u062c\n\ud83d\udd39 \u063a\u062f\u06cc\u0631 \u062f\u0648\u06af\u0646\u0628\u062f\u0627\u0646\n\ud83d\udd39 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc \u062f\u0647\u062f\u0634\u062a\n\u00a0