توانمندسازی مداحان، آسیب‌شناسی فعالیت‌های مداحی، تبیین رسالت مداحان و استفاده از ظرفیت مداحان و شاعران آیینی در آمل بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نشست فصلی مجمع‌الذاکرین آمل به یاد کریمه اهل‌بیت (ع)، حضرت فاطمه معصومه (س)، با حضور حدود ۵۰ مداح پیشکسوت استان و شهرستان، در روستای اسپاهیکلا بخش دابودشت آمل برگزار شد.

رضا فرسویان، رئیس کانون مداحان آمل، نقش مداحان را در تقویت ایمان، بصیرت و انسجام فرهنگی جامعه مهم دانست و بر توجه بیشتر به محتوای اشعار، مراثی و شیوه صحیح برگزاری مجالس اهل‌بیت (ع) تأکید کرد.

وی هدف از برگزاری این نشست‌ها را توانمندسازی مداحان، آسیب‌شناسی فعالیت‌های مداحی، تبیین رسالت مداحان و استفاده از ظرفیت مداحان و شاعران آیینی شهرستان در مناسبت‌های مختلف عنوان کرد.

فرسویان افزود: ارتقای سطح معرفتی و مهارتی مداحان و انتقال تجربه پیشکسوتان به نسل جوان، از محور‌های این نشست‌هاست تا مداحی در مسیر تبیین معارف اهل‌بیت (ع) و تربیت نسل جوان نقش مؤثرتری ایفا کند.

رئیس کانون مداحان آمل گفت: این هم‌اندیشی‌ها هر ماه در یکی از مساجد شهر و روستا‌های شهرستان آمل برگزار می‌شود و زمینه هم‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت مداحان و شاعران آیینی را فراهم می‌کند.

در این نشست، مداحان و ذاکران اهل‌بیت (ع) با اجرای برنامه‌های مداحی و مرثیه‌خوانی، یاد و نام حضرت فاطمه معصومه (س) را گرامی داشتند.

در پایان مراسم از حاج قاسم شفیع‌زاده، پیرغلام اهل‌بیت (ع) روستای اسپاهیکلا، تجلیل شد.