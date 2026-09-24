آسمان هرمزگان صاف تا کمی ابری، بعدازظهر و اوایل شب در مناطق دریایی با افزایش باد و در ارتفاعات استان با رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود.

مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

وی افزود: دریا تا ظهر نسبتا آرام و بعدازظهر و اوایل شب با افزایش باد‌های جنوب غربی تا شمال غربی متلاطم پیش بینی می‌شود.

بیشتر بخوانید: پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۱ مهر؛ دریا متلاطم می شود

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در این مدت بیشینه سرعت باد در تنگه هرمز به ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به ۱۲۰ سانتیمتر می‌رسد.

حمزه نژاد توصیه کرد: شناور‌های سبک و صیادی از رفت و آمد خودداری کنند و تمهیدات لازم در بنادر و اسکله‌های استان صورت پذیرد.

وی افزود: این شرایط جوی و دریایی تا روز جمعه در استان ادامه دارد.

به لحاظ دمایی در این مدت، در ساعات ظهر افزایش نسبی دمای بیشینه در استان پیش بینی می‌شود.