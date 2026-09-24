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رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر ظرفیت بالای ایران در تولید محصولات ارگانیک و گیاهان دارویی گفت: نبود برنامهریزی و حمایت کافی، در کنار محدودیتهای ناشی از تحریم، مانع معرفی مؤثر این محصولات در بازارهای جهانی شده است.
به گزارش خبرنگار تحریریه بازار و تجارت خبرگزاری صداوسیما صمد حسنزاده در سخنانی با اشاره به بازار جهانی محصولات ارگانیک و گیاهان دارویی گفت: این محصولات در بسیاری از بازارها با قیمت بالاتری عرضه میشوند، اما ایران نتوانسته است به اندازه ظرفیت تولید خود از این بازار بهره ببرد.
وی، کمبود برنامهریزی اساسی و حمایت کافی را از موانع توسعه این بخش دانست و افزود: تحریمها و محدودیتها نیز در سالهای گذشته معرفی محصولات ایرانی در بازارهای جهانی، نمایشگاهها و رویدادهای بینالمللی را دشوار کرده است. رئیس اتاق ایران با اشاره به جایگاه زعفران ایران در جهان اظهار کرد: بهتازگی شنیده است که ترکیه برند جهانی زعفران را به نام خود در سازمانهای بینالمللی ثبت کرده است؛ این در حالی است که ایران از تولیدکنندگان بزرگ زعفران به شمار میرود. حسنزاده نبود حمایت و برنامههای دولتی و نیز کمتوجهی داخلی را از عواملی دانست که مانع بهرهبرداری کامل از این ظرفیت شده است.
حسنزاده با تأکید بر ضرورت توسعه زنجیره تولید و ارزشافزوده محصولات گیاهی گفت: ظرفیت ایران تنها به گلمحمدی محدود نیستو برند جهانی زعفران را به نام خود در سازمانهای بینالمللی ثبت کرده است؛ این در حالی است که ایران از تولیدکنندگان بزرگ زعفران به شمار میرود. حسنزاده نبود حمایت و برنامههای دولتی و نیز کمتوجهی داخلی را از عواملی دانست که مانع بهرهبرداری کامل از این ظرفیت شده است. حسنزاده با تأکید بر ضرورت توسعه زنجیره تولید و ارزشافزوده محصولات گیاهی گفت: ظرفیت ایران تنها به گلمحمدی محدود نیست و محصولاتی مانند عناب، زرشک و انواع گیاهان دارویی در مناطق مختلف کشور، از جمله خراسان جنوبی، دامنه سهند، اردبیل و آذربایجان، قابلیت توسعه دارند. وی افزود: ایجاد زنجیره تولید و ارزشافزوده برای این محصولات میتواند فرصتهای اقتصادی و صادراتی قابلتوجهی برای کشور فراهم کند.