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نظارت بر پرداخت بهموقع حقوق کارگران شرکتهای خدماتی سیستان و بلوچستان تشدید میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سرپرست معاونت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: عملکرد شرکتهای خدماتی استان در زمینه پرداخت بهموقع حقوق کارگران و اجرای طرح طبقهبندی مشاغل با دقت بیشتری بررسی میشود.
محمد ذاکر شیخزاده افزود: پرداخت حقوق در موعد مقرر و رعایت مزایای قانونی کارگران از جمله مواردی است که در ارزیابی شرکتهای خدماتی مورد توجه قرار میگیرد و وضعیت اجرای این تعهدات بهصورت مستمر بررسی خواهد شد.
وی تأکید کرد: رعایت مقررات قانون کار و اجرای صحیح طرح طبقهبندی مشاغل در کنار پرداخت حقوق و مزایای قانونی، از شاخصهای مورد توجه در بررسی صلاحیت و عملکرد شرکتهای خدماتی است.