به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون دانش و پژوهش سپاه کربلای مازندران، از آغاز به کار نخستین همایش بین‌المللی مکتب امام شهید در ۱۳ محور خبر داد. وگفت: این همایش با همت مؤسسه پژوهشی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) آغاز شده است.

سرهنگ پاسدار محمد برمر افزود: در همین راستا، پیش‌نشست نخستین همایش بین‌المللی مکتب امام مجاهد شهید با محوریت «مکتب دفاعی و امنیتی»، به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه کربلای مازندران و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه مازندران و با حضور دکتر غلامرضا فرنوش، دبیر نخستین کنگره بین‌المللی مقابله با آپارتاید علمی، برگزار شد.

این نشست علمی با هدف تبیین اندیشه‌های دفاعی و امنیتی امام مجاهد شهید، با تشریک مساعی دانشکده الهیات، حقوق و علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران و معاونت دانش و پژوهش و تحقیقات کاربردی یگان‌های نیرو‌های مسلح استان برگزار شد.

در این نشست، پژوهشگران لشکری و کشوری استان به تبیین و ارائه یافته‌های پژوهشی خود پیرامون آرا و اندیشه‌های امام شهید در حوزه دفاع و امنیت پرداختند.