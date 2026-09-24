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همایش بینالمللی مکتب امام شهید با محوریت مکتب دفاعی و امنیتی در بابلسر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون دانش و پژوهش سپاه کربلای مازندران، از آغاز به کار نخستین همایش بینالمللی مکتب امام شهید در ۱۳ محور خبر داد. وگفت: این همایش با همت مؤسسه پژوهشی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله العظمی خامنهای (مدظلهالعالی) آغاز شده است.
سرهنگ پاسدار محمد برمر افزود: در همین راستا، پیشنشست نخستین همایش بینالمللی مکتب امام مجاهد شهید با محوریت «مکتب دفاعی و امنیتی»، به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه کربلای مازندران و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه مازندران و با حضور دکتر غلامرضا فرنوش، دبیر نخستین کنگره بینالمللی مقابله با آپارتاید علمی، برگزار شد.
این نشست علمی با هدف تبیین اندیشههای دفاعی و امنیتی امام مجاهد شهید، با تشریک مساعی دانشکده الهیات، حقوق و علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران و معاونت دانش و پژوهش و تحقیقات کاربردی یگانهای نیروهای مسلح استان برگزار شد.
در این نشست، پژوهشگران لشکری و کشوری استان به تبیین و ارائه یافتههای پژوهشی خود پیرامون آرا و اندیشههای امام شهید در حوزه دفاع و امنیت پرداختند.