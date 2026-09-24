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تیم ملی بسکتبال سهنفره بانوان ایران در مرحله یکچهارم نهایی بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ به مصاف تایلند میرود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی بسکتبال سهنفره بانوان تایلند با پیروزی ۲۱ بر ۹ مقابل سریلانکا، جواز حضور در مرحله یکچهارم نهایی را به دست آورد و حریف ایران شد.
بر این اساس، تیم ملی بسکتبال سهنفره بانوان ایران امروز پنجشنبه ۲ مهرماه از ساعت ۱۳:۵۰ به وقت ایران در مرحله یکچهارم نهایی بازیهای آسیایی ناگویا مقابل تایلند قرار خواهد گرفت.
ملیپوشان ایران پس از صعود از مرحله گروهی، برای حضور در جمع چهار تیم برتر این رقابتها به مصاف تایلند خواهند رفت.