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آئین نمادین برای نماز بپاخیزیم با هدف ترویج فرهنگ اقامه نماز در میان دانشآموزان و با حضور امام جمعه اشکذر در دبیرستان دخترانه حاج اصغر دهقانی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در این مراسم که با هدف تقویت پیوند میان مدرسه و ارزشهای دینی برگزار شد، برنامههای متنوع فرهنگی و معنوی با محوریت نماز اجرا گردید، آیین غبارروبی نمازخانه دبیرستان به عنوان نخستین بخش از این مراسم، با مشارکت دانش آموزان انجام گرفت تا ضمن آماده سازی فضای معنوی مدرسه، اهمیت تکریم مکانهای عبادی به نحو عینی تبیین گردد.
در ادامه این رویداد، محفل قرآنی با قرائت آیاتی از سوره مبارکه فتح برپا شد که فضای معنوی ویژهای به مراسم بخشید. همچنین، اجرای دکلمه خوانی از دیگر بخشهای این برنامه بود که با استقبال حاضران همراه شد.
این آیین با اقامه نماز جماعت ظهر و عصر به امامت امام جمعه اشکذر به پایان رسید تا پیامی روشن در خصوص اولویت بخشی به فریضه نماز در محیطهای آموزشی ارسال گردد.