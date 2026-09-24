به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد حسنی‌نسب با اشاره به اهداف برگزاری این رویداد ترویجی اظهار کرد: کاروان ترویج بهره‌وری الگوی کشت با محوریت آمادگی برای آغاز سال زراعی، ترویج کشت پاییزه، ترویج الگوی کشت و افزایش بهره‌وری، زمینه انتقال توصیه‌های فنی و دانش روز به بهره‌برداران را فراهم می‌کند.

‌

وی افزود: این کاروان روز دوشنبه ۶ مهرماه به‌صورت همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود و ترویج الگوی کشت به‌عنوان یکی از راهبرد‌های اصلی ارتقای بهره‌وری، ضرورتی اساسی در سال زراعی جدید به‌شمار می‌رود.

‌

حسنی نسب با تأکید بر نقش مشارکت بهره‌برداران در تحقق این برنامه تصریح کرد: با توجه به ضرورت تحقق الگوی کشت، تمامی ظرفیت‌های ترویجی استان برای اطلاع‌رسانی و پوشش حداکثری این رویداد بسیج شده است تا توصیه‌های فنی به‌موقع و دقیق در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

‌

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی خوزستان اظهار داشت: هماهنگی میان اداره‌های ترویج، تشکل‌های بخش کشاورزی و رسانه‌های آموزشی استان انجام شده است تا همراه با مشارکت کشاورزان، بستر لازم برای ارتقای بهره‌وری تولید در کشت‌های پاییزه فراهم شود.