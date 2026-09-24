دفاع مقدس در آینه اقوام و ادیان

اقوام و مذاهب ایرانی همیشه برای دفاع از مام میهن ایمانی استوار داشتند. جلوه‌هایی از ایمان به وطن و دفاع از کیان ایران اسلامی همواره در بین ارامنه، آشوریان، کرد‌ها و ترک‌های غیور بوده است.