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مسئولان خورو بیابانک در دیدار با خانواده شهید علی اکبر ایرجی بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ امام جمعه خوروبیابانک در دیودار بئا خانواده شهید علی اکبر ایرجی گفت: خانوادههای معظم شهدا با صبر و استقامت، نقش ارزشمندی در حفظ و تداوم فرهنگ ایثار و شهادت دارند و تکریم آنها، وظیفه همیشگی مسئولان و مردم است.
حجت الاسلام مرتضی فیروزی افزود: شهدا با نثار جان خود، امنیت و عزت امروز جامعه را رقم زدند و زنده نگه داشتن یاد و نام آنان و انتقال آرمانهای شهدا به نسلهای آینده، ضرورتی مهم در مسیر حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی است.
شهید علیاکبر ایرجی سال ۱۳۶۵ در سن ۳۳ سالگی، در منطقه شلمچه به شهادت رسید.
شهرستان خوروبیابانک ۱۲۱ شهید والامقام تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.
هفته دفاع مقدس در تقویم جمهوری اسلامی ایران به هفته آغازین جنگ ایران و عراق گفته میشود و از ۳۱ شهریور آغاز و تا ۶ مهر ادامه دارد.