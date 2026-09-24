همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، نمایشگاه «از کربلا تا دفاع مقدس» با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، امروز در شهرستان مهریز افتتاح و برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ دشت‌آبادی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز، در آیین افتتاح این نمایشگاه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار داشت: دفاع مقدس جلوه‌ای ماندگار از ایثار، مقاومت و فداکاری ملت ایران است و برگزاری برنامه‌های فرهنگی فرصتی برای انتقال این مفاهیم به نسل جوان به شمار می‌رود.

وی افزود: نمایشگاه «از کربلا تا دفاع مقدس» با محوریت فرهنگ ایثار و شهادت و با هدف آشنایی بیشتر مردم و نسل جوان با ارزش‌های دفاع مقدس برپا شده است.

این نمایشگاه از امروز تا پنجشنبه دوم مهرماه در توتستان، موکب شهدای ناوگان دنا برپاست و علاقه‌مندان می‌توانند از ساعت ۲۱:۳۰ از این نمایشگاه بازدید کنند.

سرهنگ دشت‌آبادی از مردم و مسئولان شهرستان برای حضور در این نمایشگاه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا دعوت کرد.