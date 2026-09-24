به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده ولی‌ّفقیه در استان مرکزی در درس تفسیر امروز با اشاره به سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل گفت: دفاع از عزت و کرامت ملت ایران و ایستادگی در برابر ظلم و تجاوز، وظیفه‌ای مهم است و نمی‌توان در برابر جنایت‌های آمریکا و جنایت کاران جزیره اپستین در جهان بی‌تفاوت بود.

آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی با قدردانی از سخنان مسعود پزشکیان در سازمان ملل افزود: رئیس‌جمهور در این سخنرانی با صراحت و شجاعت مواضع جمهوری اسلامی ایران را در برابر تهدید‌ها و فشار‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی بیان کرد و با نمایش تصاویر شهدای ایران و کودکان شهید، بخشی از مظلومیت ملت ایران را برای جهانیان به تصویر کشید.

او با اشاره به سیره حضرت زینب کبری (س) و امام سجاد (ع) در تبیین پیام عاشورا ابراز داشت: همان‌گونه که حضرت زینب (س) در برابر دستگاه ظلم ایستاد و از حقیقت دفاع کرد، امروز نیز باید در برابر ظلم و جنایت سکوت نکرد و صدای مظلومیت ملت‌ها را به گوش جهانیان رساند.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی گفت: دفاع از مظلومان فلسطین و دیگر ملت‌های گرفتار جنگ و تجاوز، یک مسئولیت انسانی و دینی است و جامعه اسلامی نباید نسبت به رنج مردم بی‌تفاوت باشد.

او با تأکید بر ضرورت هوشیاری و مسئولیت‌پذیری جامعه افزود: مگر می‌شود انسان در برابر حق و باطل، نور و ظلمت و راه امام حسین (ع) و راه یزید بی‌تفاوت باشد؟ همه اقشار جامعه، از حوزه‌های علمیه و مساجد گرفته تا مدارس، دانشگاه‌ها، اصناف و دستگاه‌های اجرایی، باید در دفاع از اسلام، قرآن، مقدسات، آرمان‌های انقلاب و خون شهدا احساس مسئولیت کنند.