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نماینده ولیّفقیه در استان مرکزی از نمایش تصاویر شهدا و سخنرانی صریح و شجاعانه رئیسجمهور در تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده ولیّفقیه در استان مرکزی در درس تفسیر امروز با اشاره به سخنرانی رئیسجمهور در سازمان ملل گفت: دفاع از عزت و کرامت ملت ایران و ایستادگی در برابر ظلم و تجاوز، وظیفهای مهم است و نمیتوان در برابر جنایتهای آمریکا و جنایت کاران جزیره اپستین در جهان بیتفاوت بود.
آیتالله قربانعلی دری نجفآبادی با قدردانی از سخنان مسعود پزشکیان در سازمان ملل افزود: رئیسجمهور در این سخنرانی با صراحت و شجاعت مواضع جمهوری اسلامی ایران را در برابر تهدیدها و فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی بیان کرد و با نمایش تصاویر شهدای ایران و کودکان شهید، بخشی از مظلومیت ملت ایران را برای جهانیان به تصویر کشید.
او با اشاره به سیره حضرت زینب کبری (س) و امام سجاد (ع) در تبیین پیام عاشورا ابراز داشت: همانگونه که حضرت زینب (س) در برابر دستگاه ظلم ایستاد و از حقیقت دفاع کرد، امروز نیز باید در برابر ظلم و جنایت سکوت نکرد و صدای مظلومیت ملتها را به گوش جهانیان رساند.
آیتالله دری نجفآبادی گفت: دفاع از مظلومان فلسطین و دیگر ملتهای گرفتار جنگ و تجاوز، یک مسئولیت انسانی و دینی است و جامعه اسلامی نباید نسبت به رنج مردم بیتفاوت باشد.
او با تأکید بر ضرورت هوشیاری و مسئولیتپذیری جامعه افزود: مگر میشود انسان در برابر حق و باطل، نور و ظلمت و راه امام حسین (ع) و راه یزید بیتفاوت باشد؟ همه اقشار جامعه، از حوزههای علمیه و مساجد گرفته تا مدارس، دانشگاهها، اصناف و دستگاههای اجرایی، باید در دفاع از اسلام، قرآن، مقدسات، آرمانهای انقلاب و خون شهدا احساس مسئولیت کنند.