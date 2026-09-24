با ورود دادستان مرکز استان گلستان، احکام قطعی قلع و قمع اجرا و ساخت و ساز‌های غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی و باغی شهرستان گرگان تخریب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مهدی رزاقی نژاد افزود: ۱۰ مورد حکم قضایی قلع‌وقمع به مساحت یکهزار و ۱۳۰ مترمربع اجرا و ۱۴۷ سازه نیز در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، به مساحت ۹۴ هزار مترمربع در روستا‌های شموشک علیا و سفلی تخریب شد.

دادستان مرکز استان با تاکید بر برخورد و ساخت و ساز‌های غیرمجاز از مردم خواست: پیش از خرید زمین و یا ساخت و ساز، کاربری زمین را بررسی کنند.