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مدیرکل استاندارد گیلان بر یکسانسازی فرایند بازرسی آسانسورها، رفع موانع اجرایی و تسریع در صدور تأییدیههای ایمنی با هدف حفظ ایمنی شهروندان و حمایت از فعالیتهای قانونی شرکتهای این حوزه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل استاندارد گیلان در نشستی مشترک با اعضای هیأتمدیره انجمن صنفی شرکتهای آسانسور استان، گفت: ایمنی شهروندان خط قرمز استاندارد در حوزه آسانسور است و هدف بازرسی از آسانسورها ایجاد مانع برای فعالیت کسب و کارها نیست.
مهدی محمدی کوچصفهانی افزود: اجرای دقیق، شفاف و یکسان ضوابط، در کنار حفظ ایمنی مصرفکنندگان، باید از ایجاد فرآیندهای غیرضروری و طولانی برای فعالان این صنعت جلوگیری کند.
وی با تأکید بر ضرورت تعامل میان ادارهکل استاندارد، انجمن صنفی، شرکتهای نصاب و شرکتهای بازرسی این حوزه، اضافه کرد: اختلافات اجرایی پیش از آنکه به مانعی برای مردم و فعالان اقتصادی تبدیل شود، باید در چارچوب یک ساز و کار کارشناسی و مشخص بررسی و برطرف شود.
محمدی کوچصفهانی، یکسانسازی رویههای بازرسی، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش مسئولیتپذیری همه عوامل دخیل در زنجیره نصب و بازرسی را از محورهای مهم این نشست عنوان کرد.
مدیرکل استاندارد گیلان گفت: استاندارد و صنف در دو سوی یک میز نیستند و هدف مشترک هر دو، تأمین ایمنی آسانسورها، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت شهروندان است.
در ادامه، اعضای انجمن صنفی نیز مسائل و پیشنهادهای خود را درخصوص زمان و فرآیند بازرسیها، نحوه تعامل شرکتهای نصاب و بازرسی، رفع نواقص فنی، شفافیت در اجرای ضوابط و تسریع در صدور تأییدیههای ایمنی مطرح کردند.
در پایان این نشست، مقرر شد مسائل و پیشنهادهای مطرحشده از سوی انجمن صنفی در چارچوب ضوابط مربوط، به صورت کارشناسی بررسی و برای رفع موانع قابل حل، اقدامات لازم انجام شود.